/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Střekovští dobrovolní hasiči plánují založení nového sdružení. Mělo by na starosti jiné úkoly, než dobrovolná jednotka.

Jednotka dobrovolných hasičů na ústeckém Střekově | Foto: Deník/Karel Pech

„Bude to Sbor dobrovolných hasičů - Záchranný tým. Většinou se bude skládat z mladých lidí, kteří musí absolvovat školení, aby věděli, co mají dělat, jak se k věci postavit. Nespustíme to dřív, dokud nebudeme mít všechna školení,“ vysvětloval starosta střekovských hasičů Antonín Bauer.