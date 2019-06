Kumulaci dvou manažerských křesel bývalý politik podle svých slov zvládne. „Výkon obou funkcí se vzájemně dle smluv nevylučuje. Nedefinuje se pracovní doba, jen odpovědnosti. Jsem přesvědčený, že se to dá zvládnout,“ říká Mata.

Na městě jsou prozatím střízlivější. „Gratuluji mu. Volala jsem mu, vysvětlení jsem dostala. Pokud by něco v Městských službách nefungovalo, jako rada můžeme přijmout opatření. Nechci říkat, jestli se nám to líbí nebo ne, ale je to schopný, inteligentní člověk, věřím, že bude schopný si s tím poradit,“ uvedla náměstkyně primátora Ústí Věra Nechybová (UFO).

Postoj kraje je ostřejší. Příští týden se Mata musí sejít s náměstkem hejtmana Martinem Klikou (ČSSD). „On je schopný manažer, na druhou stranu jsem očekával, že se bude funkci ředitele ICUK věnovat na sto procent. Dlouhodobě si takhle jeho působení zatím nedokážu představit, ale ještě s ním o tom budu hovořit,“ potvrdil Klika.

Stal jste se novým ředitelem Inovačního centra Ústeckého kraje (ICUK). Proč jste se vlastně přihlásil do výběrového řízení na ředitele ICUK?

Po ukončení politického angažmá jsem hledal další životní výzvu. Rozjel jsem dva úspěšné start-upy, které mě těší, nicméně jsem je již předal do řízení společníků. Pasivní role podnikatele mě bohužel nenaplňuje. Zahlédl jsem tedy někdy v březnu nabídku na pozici ředitele ICUK. Bral jsem to jako výzvu a po nastudování stavu jsem vypracoval nástin vize a odnesl ji společně s dalšími dokumenty do ICUK.

Jsou inovace v kraji s vysokou mírou nezaměstnanosti a sociálně vyloučenými lokalitami podle vás tak potřebné?

Samozřejmě! Inovační příležitosti jsou všude kolem nás a je potřeba je nejen začít vnímat, ale především s nimi pracovat a přeměňovat do funkční podoby. ICUK má asociační roli a vysoký potenciál, což našemu regionu nepochybně v oblasti inovací a podnikání pomůže. Stačí úspěšná inovativní firma či inovativní nápad studenta a image Ústeckého kraje se může výrazně změnit. Těch témat a výzev je mnoho. Autonomní auta, vodík, chytré obce, transfer technologii z výzkumu, pilotní 5G síť či digitalizace.

Jak hodnotíte dosavadní práci ICUK, podařilo se centru splnit vizi toho, co se od něj očekávalo?

Dosavadní práci hodnotím pozitivně. Centrum nebylo jednoduché dát dohromady a za to patří velký dík celému týmu. Jsou však věci, které bych teď rád řešil jinak a dal jim systém.

Co konkrétně podle vás v Ústeckém kraji na rozdíl od jiných částí republiky nebo Evropy chybí a v čem by tak mohlo ICUK pomoci?

Chybí nám trochu odvahy a především odhodlání. Náš kraj je krásný a plný příležitostí. Problém je v tom, že tu většina začíná slovy, že tu nemá nic smysl začínat a cokoliv nové znamená problém. Chybí i ambice. Proč nebýt lídrem v inovacích na evropské úrovni? ICUKu pomůže propagační strategie, kterou bych chtěl začít co nejdříve.

Dvě funkce

Město vás současně jmenovalo i ředitelem Městských služeb v Ústí. Proč jste se přihlásil i sem?

Přiznám se, že jsem to takto neplánoval. V době kdy jsem podával přihlášku do ICUK, podal jsem i další na pozici ředitele Městských služeb Ústí. Nevěděl jsem, co z toho skutečně může vyjít a nechtěl jsem to podcenit. Koncepce pro organizaci města se mi psala lehce. Řízení a analytickou část mám ve své DNA, takže to šlo velmi snadno. Je však také pravdou, že jsem čerpal ze své zkušenosti z dob, kdy jsem vykonával pozici ekonomického náměstka města Ústí nad Labem.

Jak budete obě funkce zvládat?

Výkon obou funkcí se vzájemně dle smluv nevylučuje. Nedefinuje se pracovní doba, jen odpovědnosti. Každá z organizací má i svého zástupce, takže to provozně může běžet i bez stálé účasti ředitele. Ředitel by se měl soustředit především na strategické věci a rozvoj. Dále má své nutné činnosti vyplývající ke vztahu ke zřizovateli. Svolávání valné hromady či jednání na úrovni rady města, kterému je například ředitel městských služeb odpovědný a má zde nezastupitelnou funkci. Jsem přesvědčený, že se to dá zvládnout. Předchozí ředitel ICUKu měl také jiný úvazek a nemyslím si, že svou úlohu nevykonal. Kde je vůle, je i cesta.

V minulosti jste byl členem hnutí ANO, následně členem hnutí Vaše Ústí, nyní se vracíte na druhou stranu barikády, kdy vám naopak budou politici za ANO jako řediteli příspěvkové organizace „velet“. Proč takový obrat?

Není to obrat. Politiku jsem uzavřel s tím, že jsem za pozitivní i negativní zkušenost nakonec vděčný. Poznáte, kdo je kdo a co reálně můžete změnit či posunout. Přiznávám, život politika není lehký, pokud tedy nejste ochotný slevit ze svých hodnot a přesvědčení. Když jsem dělal náměstka, byl jsem zahlcen prací a zapomněl dělat tu politiku, proto se stalo, co se stalo. A to mne nakonec přivedlo sem. Řekl jsem si, že pokud chci něco pro naše město, kraj či stát dělat, tak jedině v této formě. A proč? V takové pozici jste hodnoceni podle stanovených cílů, ne podle nálady a intrikaření. To je pro mě rozhodující faktor. Jsem z byznysu a rád vidím výsledky své práce.

Náměstek hejtmana Martin Klika se s vámi chce příští týden sejít. Proč?

Pro něj bylo překvapení, že jsem uspěl i ve výběrovém řízení na ředitele Městských služeb. Psali jsme si a shodili jsme se, že celá věc byla špatně komunikována. Je důležité si to vysvětlit. Pokud z jeho strany bude tlak na to, abych funkci ředitele ICUK opustil, udělám to.

V čem chcete vlastně změnit fungování Městských služeb?

Městské služby jsou zkostnatělé a po zhruba 15 letech potřebují reformu. Ostatně to bylo i zadání zřizovatele. Navrhnout fungování s ohledem na novou právní formu společnosti. Chci se zaměřit na strategické řízení a plánování investic. Také chci projit organizační strukturu a odpovědnosti. Současné členění mi nedává moc logiku.

Blíží se léto. Městské služby mají v gesci kromě jiného i Koupaliště Brná. Máte už v hlavě třeba nějaké myšlenky, jak komfort pro návštěvníky zlepšit?

Dam příklad. Vezměte si samotné stánky s občerstvením na Koupališti Brná. Jde o staré a z mého pohledu nedostatečné zázemí. Nikoho to ty roky netrápí. Starý novinový stánek, kde si koupíte zapatlaný langoš. To je pro mě již v dnešní době nepřijatelné. Dá se to vyřešit poměrně snadno. Chtěl bych totiž nájemníkům nabídnout jednotný vizuál stánku a vytvořit i důstojné zázemí, kde se slušně najíte i přesto, že si koupíte párek v rohlíku. Chtěl bych i širší nabídku služeb a regionálních produktů na obou koupalištích. Nabízí se interaktivní akce na volném prostranství či v bazénu. Přemýšlím i nad chytrými lavičkami a podobně. Toto je jen zlomek toho, co mě napadá, akorát to už není reálné stihnout v této sezoně. Rád bych viděl nějakou projekci, co se s prostorem v Brné v rámci odpočinkové zóny dá vůbec dělat. Myslím, že to může být skvělá výzva pro architekty či studenty s tímto zaměřením.

Kdybyste se měl rozhodnout pro ICUK, nebo Městské služby Ústí, co byste zvolil?

Byl jsem teď na konferenci v Karlových Varech a celou noc jsem nespal. Nemohu se stále rozhodnout. Nechci to rozhodnutí udělat sám.

A jedna odlehčená otázka na závěr. Mezi některými lidmi panuje přesvědčení, že Romové mají přístup na koupaliště v Ústeckém kraji zdarma, stejně tak tedy na Koupaliště Brná. Jak tomu tedy je ve skutečnosti?

Nechce se mi takové hlouposti ani věřit. Prověřím to (smích). Pokud by to tak bylo, vážně se naštvu. Nic takového nikdy nepřipustím, a to říkám otevřeně. Podmínky musí byt pro všechny stejné, a to i na koupališti.