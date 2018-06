Jste údržbáři, neinvestujete, zkritizovali zastupitelé vedení města

Ústí nad Labem - Zastupitelé v Ústí nad Labem schválili závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrku za rok 2017.

Primátorka Ústí nad Labem Věra Nechybová.Foto: Deník/Janni Vorlíček

Hospodaření skončilo přebytkem, celkové příjmy města byly 1,94 miliardy, celkové výdaje pak 1,71 miliardy. Přebytek je 225,4 milionů korun. Z přítomných 31 zastupitelů zvedlo ruku pro 25. David Daduč (Nezařazení) a zbylí zastupitelé za PRO!Ústí a Vaše Ústí se hlasování zdrželi.

Diskuse se zvrhla v kritiku vládnoucích politiků. Podle některých zastupitelů současné vedení města pod taktovkou primátorky Věry Nechybové za celé volební období nijak významně neinvestovalo.

To náměstek Jiří Madar (UFO) odmítl. “Porovnal jsem účet s rokem 2016. Došlo k navýšení pro městké obvody o osm milionů. Dalších 184 milionů šlo do investic, což se oproti předešlému roku také velmi výrazně zvedlo. Na rok 2018 je na investice vyčleněno 424 milionů. Neříkejte tedy, že město je údržbář,” reagoval Madar. Uvedl například opravu silnic nebo škol.

Nejvíce kritiky se sneslo z úst zastupitele Pavla Dlouhého (ČSSD). “V závěrečném účtu vyhodnocujeme, jak probíhalo plnění rozpočtu. Je to čtení neradostné. Paní primátorka se chlubí na billboardech, že přebytek je 225 milionů - to není úspora, ale peníze, které vedení města nestihlo smysluplně využít pro zlepšení života obyvatel,” sdělil Dlouhý, který označil situaci v investicích v krajském Ústí za tristní.

“Když se podíváte, kolik skutečně bylo reálně utraceno za rekonstrukce a investice do majetku města, tak to bylo pouze 35 milionů, tedy méně než dvě procenta z dvoumiliardových příjmů. Město zaostává, nerozvíjí se a padá do špíny a beznaděje,” podotkl Dlouhý.

Podle primátorky Věry Nechybové (UFO) je ovšem finanční přebytek zapříčiněný naopak dobrým řízením města.

“Toto vedení města nemá žádné vazby na stavební firmy, zakázky jsou transparanetní, vše nad 150 tisíc se zveřejňuje a nabídky jsou v průměru o třicet procent lacinější než máme alokované v rozpočtu. Nikomu nedohazuju kšefty. Na začátku volebního období jsme navíc měli zaplatit 681 milionů za sankce kvůli chybám v dotacím, nám se to podařilo díky investičnímu a právnímu oddělení snížit na 35 milionů,” podotkla Nechybová.