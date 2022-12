Na startovní listině bylo devadesát malých rváčů z dvanácti oddílů kraje. Klukům a holkám ve věku 6-10 let říkají trenéři mláďata, na tatami to jsou ale dravé kočky. Půl hodiny před zahájením turnaje to vypadalo na barevné podlaze jako v mraveništi, rozcvička byla opravdu náročná. Jednalo se o první ročník, diváků v tělocvičně bylo dost, převážně rodinní příslušníci.