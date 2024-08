Jan Pechánek dnes 21:32

/FOTOGALERIE, ANKETA/ Že by se konečně dočkali? O monstrózním justičním paláci v Ústí nad Labem na Bukově se hovoří už od roku 2002. Nyní to vypadá, že plán na jeho výstavbu znovu ožívá. V pondělí 12. srpna vznikla smlouva o dílo na výstavbu kolosu, a to za více než dvě miliardy korun. Pro ministerstvo spravedlnosti půjde o nejvýznamnější investiční akci v novodobé historii celého resortu.