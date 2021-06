Bezmála dvacet let se o něm mluví, výstavba se ale stále odsouvala. K realizaci nový justiční palác v Ústí nad Labem nepřiblížilo ani poklepání Miloše Zemana na základní kámen v roce 2013, ani slib několika ministrů spravedlnosti, že se bude stavět. Až nyní se zdá, že by areál pro potřeby soudů, státních zastupitelství a dalších úřadů za 2,4 miliardy v ústecké části Bukov konečně mohl začít brzy vznikat. Hotové jsou projekty, zajištěné je pro stavbu také financování. Přípravné práce by mohly začít možná už letos, naplno se stavba má rozběhnout v příštím roce.

Areál má vzniknout na pozemcích o rozloze 7 597 metrů čtverečních. Aktuálně ministerstvo spravedlnosti připravuje zadávací dokumentaci pro výběr firmy, která justiční palác postaví. „Výběr zhotovitele je plánován ve 4. čtvrtletí roku 2021 s tím, že přípravné práce by mohly teoreticky započít ještě v tomto roce. Nový Justiční areál v Ústí nad Labem by měl být postavený za dva a půl roku od zahájení stavby,“ přiblížil mluvčí resortu Vladimír Řepka.

Nový justiční palác má vyjít na 2,4 miliardy korun. Během téměř dvaceti let, co se o vzniku areálu vážně hovoří, jeho cena výrazně vzrostla. Když například v roce 2013 poklepal Miloš Zeman na základní kámen paláce, měla být potřebná suma kolem 850 milionů.

V roce 2018 se pak mluvilo už o částce 1,7 miliardy korun. Podle ministerstva je na vině zdražení ve stavebnictví, ale také rozšíření projektu. Během let došlo k navýšení agendy soudů i dalších úřadů, potřeba je více místa. „Na základě požadavků složek, které mají být umístěny v areálu, došlo v průběhu let k úpravám, které se týkaly zejména vnitřního uspořádání kanceláří a dalších místností. S ohledem na vzrůstající nároky na činnost jednotlivých složek tak došlo k navýšení,“ vysvětlil Řepka.

A proč neustále docházelo k odsouvání projektu? Dlouho se diskutovalo o rozsahu stavby, v plánech proběhla řada změn. Problémy byly také s tím nejdůležitějším, se zajištěním financování.

Plán představili v roce 2002

Vůbec poprvé byly vážné plány na jeho výstavbu představeny už v roce 2002. V roce 2007 ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil řekl, že bude stát do tří let. V roce 2013 tehdejší šéfka resortu Marie Benešová uvedla, že peníze by měly být zajištěné, ale opět se nestavělo. V přípravě pak pokračovala také Helena Válková, v roce 2016 potvrdil stavbu i ministr Robert Pelikán, budovat se mělo začít v roce 2019. Dosud se ale nezačalo…

V roce 2016 převzalo zodpovědnost ministerstvo spravedlnosti. Kromě zajištění chybějících peněz byla také dokončena projektová dokumentace. Areál v Ústí by měl sloužit krajskému i okresnímu soudu, krajskému a okresnímu státnímu zastupitelství, probační a mediační službě, ale také vězeňské službě, úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a pracoviště tam bude mít také ministerstvo. „Nové kanceláře tam najde 828 zaměstnanců. V areálu bude mít krajský a okresní soud k dispozici celkem 46 soudních síní,“ přiblížil Řepka.

Stavba justici na severu Čech chybí, dlouhodobě po ní volají její zástupci. Například Krajský soud v Ústí nad Labem sídlí v nevyhovující budově na Střekově. Ta je v záplavovém území, při povodních už několikrát objekt zaplavila voda a způsobila komplikace v chodu soudu. Současná budova je také v ne úplně dobrém technickém stavu, vyžaduje nemalé investice. „Řeší se to už téměř dvacet let. Bylo by dobré, kdyby se to konečně podařilo dotáhnout,“ věří, že se konečně brzy začne stavět, předsedkyně ústeckého krajského soudu Lenka Ceplová.

Kvůli nedostatku místa se už z budovy krajského soudu odstěhovalo v minulých letech krajské i okresní státní zastupitelství. Obě instituce si pronajímají jiné budovy. Nestačilo to. Ani samotný krajský soud se totiž už do budovy na Střekově nevejde. Některé kanceláře jsou tak obsazené mnohem více lidmi, než pro kolik byly zamýšlené. „Během let výrazně narostla naše agenda. Například v oblasti insolvencí, ale i v dalších oblastech,“ zdůvodňuje potřeby dalších prostor Ceplová.

V současnosti tak sídlí krajský soud dokonce ve třech budovách, prostory ve dvou si musí pronajímat, což přináší další náklady. Pro správní úsek využívá například část Paláce Zdar. „Těšíme se na novou budovu, doufáme, že se to povede. Pomohlo by nám to v práci,“ dodala Lenka Ceplová.