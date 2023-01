Blažkův resort vypsal veřejnou zakázku, z níž vzejde zhotovitel stavby justičního paláce v krajské metropoli. Předpokládaná hodnota zakázky přesahuje o několik milionů částku 2 miliardy korun. Zájemci se mohou hlásit do 19. ledna. Ministerstvo už loni na jaře poptávalo správce stavby, jeho jméno ještě není známé. Přihlásilo se víc zájemců a výběr vítěze by měl proběhnout ještě v lednu nebo únoru. Tým správce má kontrolovat stavbu, vykonávat na ní technický dozor a další činnosti. Projektovou dokumentaci má ministerstvo spravedlnosti od firmy Arch.Design.

Zatím poslední zakázku na toho, kdo to postaví, vypsal resort na samém konci minulého roku. „V případě, že nenastanou žádné komplikace, předpokládáme zahájení stavebních prací během příštího roku,“ řekl loni Deníku náměstek ministra spravedlnosti Radomír Daňhel. Areál má letos začít vznikat na pozemcích na Bukově u Rondelu o rozloze 7 597 metrů čtverečních. „Měl by být postavený za dva a půl roku od zahájení stavby,“ přiblížil mluvčí resortu Vladimír Řepka.

Odkládaná stavba justičního paláce je konečně na dohled. Má stát 2,4 miliardy

Areál by měl sloužit krajskému i okresnímu soudu, krajskému a okresnímu státnímu zastupitelství, probační a mediační službě, ale také vězeňské službě, úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a pracoviště tam bude mít také ministerstvo. „Nové kanceláře tam najde 828 zaměstnanců. V areálu bude mít krajský a okresní soud k dispozici celkem 46 soudních síní,“ popsal Řepka.

Spisy ukládají v Litoměřicích

Podle plánů by v paláci mělo být 248 kanceláří, kuchyňky, podatelny, spisovny a sklady. Počítá se i s kuchyní a jídelnou či bufetem. Na parkovišti bude 316 míst. „Těšíme se na novou budovu, doufáme, že se to povede. Pomohlo by nám to v práci,“ uvedla už dříve předsedkyně ústeckého krajského soudu Lenka Ceplová. Jedním z hlavních důvodů, proč zejména krajský soud potřebuje novou budovu na Bukově, je nedostatečná kapacita té stávající na Střekově.

„Máme už detašované pracoviště v bývalém podniku výpočetní techniky za okresním soudem,“ vypočítal ředitel správy soudu Jan Tobiáš. „Celý úsek správního soudnictví je v budově Zdaru v centru. Čerstvě jsme si pronajali celý suterén budovy spořitelny na náměstí a 50 tun spisů máme uloženo na soudu v Litoměřicích,“ dodal Tobiáš.

Kraj vyhlíží nový justiční areál. Bude stát do roku 2023?

Náhrada technicky dožilé střekovské budovy novým, prostorově velkorysým justičním palácem na Bukově se plánuje už přes dvacet let. Na základní kámen neexistující stavby poklepali prezident Miloš Zeman a tehdejší šéfka resortu Marie Benešová už v roce 2013.

Pokud se areál nakonec podaří dokončit, půjde o druhý největší justiční komplex v Česku po komplexu Na Míčánkách, v němž sídlí značná část pražských justičních institucí. Skládá se ze tří historických budov bývalých kasáren a novostavby s prosklenou čelní fasádou. Ta má 2 podzemní a 7 nadzemních podlaží, obsahuje 98 soudních síní, 38 místností pro utajené výslechy, 30 vazebních cel, velký dražební sál, informační kancelář, podatelny či studovnu pro nahlížení do spisů a odbornou knihovnu. Počátkem milénia areál na 11 212 metrech čtverečních postavily Skanska a Metrostav za částku přes 2,5 miliardy korun.