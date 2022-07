Stromořadí v horní části Truhlářovy ulice na Střekově čeká kácení. O vyhlášení veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou lehce přes 1,4 milionu korun už rozhodli ústečtí radní.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Petr Zbranek

Předmětem zakázky je kromě vykácení stromů, také odvoz dřevní hmoty, úklid pozemku, frézování pařezů, zpracování odborného posudku pro výsadbu nových stromů, zajištění odborného dozoru na výsadbu nových stromů, jejich nákup, dodávka a následná péče po dobu pěti let. To znamená, že doba plnění zakázky bude trvat od října 2022 do prosince 2027. Spolufinancována je ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního programu Životní prostředí.