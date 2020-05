Vykácet keře kolem OC Forum město Ústí nesmí. Rozhodl to krajský soud. Žalobu proti hejtmanství podal spolek Ústecké šrouby. Spor se potáhne dál, jelikož kraj se hodlá bránit.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Racek Attila

Kauza původně začala jako spor mezi ústeckým magistrátem a spolkem Stop tunelům. V roce 2016 chtěl totiž magistrát vykácet porost kolem Fora kvůli nevhodným a přerostlým keřům, o které zahradníci špatně pečovali. Spolek Stop tunelům se proti tomu odvolal ke krajskému úřadu s tím, že by zásah bylo možné provést jen u části dřevin. „Jenže úřad se argumenty spolku vůbec nezabýval, a rozhodnutí magistrátu dokonce zrušil s tím, že kácení netřeba jakkoli regulovat, jelikož ho město provede z takzvaně pěstebních důvodů. Tehdy jsme do toho vstoupili my a podali jsme žalobu,“ líčil aktivista Lukáš Blažej z Ústeckých šroubů.