Ústí nad Labem - Náhradní pyramidální duby stále chřadnou. Z 88 vysázených jich už 43 zahynulo.

Původně tu bývaly vzrostlé lípy. Ty ale ŘSD nechalo pokácet a nahradit duby. Těch tu už ale moc není. | Foto: DENÍK/Petr Sochůrek

Nové sazenice pyramidálních dubů na některých úsecích Pražské ulice neustále hynou. Navzdory tomu, že už byly v rámci reklamace dvakrát vyměněny.

Firma, jež stromky dodala, si myslí, že to je solením v zimním období, ústecký odborník s tím tak docela nesouhlasí.

Je to skandální

Marek Hanuš, dendrolog a zároveň soudní znalec v tomto oboru si myslí, že situace je již skandální. „Je potřeba, aby se ty stromky dosázely,“ řekl Deníku. „Osobně jsem souhlasil s tím, aby se vzrostlé lípy, jež tu byly předtím, jenom prořezaly do podjezdové výšky kamionů,“ zlobil se. „Jenomže zastupitelé před pěti lety viděli, že dostanou dotace a šli projektu na ruku a ty zdravé lípy to odnesly.“

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se po katastrofálních povodních rozhodlo, že kromě oprav silnice v Pražské ulici z dotace nechá vyměnit i stromy. Prý zasahovaly do podjezdové výšky kamionů. Ústečané většinou toto rozhodnutí považují za nesmyslné.

Třeba Květuše Šmuclerová rovnou říká, že ten, kdo to rozhodl, musel být stižen mentální nedostatečností. „Anebo byl pěkně vyčůraný. Oni vymydlí stromy, které tu v pohodě rostly osmdesát let a nic jim nebylo! To asi někdo potřeboval lipové dřevo na kšeft, je to nejlepší řezbářský materiál. To je na trestní oznámení,“ myslí si.

Hanuš se proti vykácení původních lip postavil, protože ze tří čtvrtin počtu byly zdravé. Bohužel, stromy padly. Místo lip tu pak bylo vysázeno 88 pyramidálních dubů. Po čase tu zbývalo jen 45 živých stromů. Ostatních 43 stromů zašlo, a výsadba tak spíš připomínala „noty na buben“.

Stromy přesazovali

Vladimír Knotek, ředitel Lesní společnosti Litoměřice, která stromy dodala, vysvětlil, že tu stromy asi třikrát přesazovali i přesto, že záruka nebyla ve smlouvě zahrnuta. „Nakonec jsme se s ŘSD dohodli na počtu stromů, které ještě přesadíme, a to jsme dodrželi. Jeden stromek stojí 3 tisíce korun.“ Podle názoru Knotka stromy umírají, protože jsou blízko silnice. „Zřejmě to je tím, že se tu v zimě solí.“

Dendrologovi Hanušovi se to ale tak docela nezdá. „Původní lípy byly zdravé a přitom jsou citlivější než duby,“ oponoval. „V každém případě by se to dalo udělat s výměnou zeminy. Ostatně, je vidět, že sadební materiál byl kvalitní, větší počet stromů je dnes bez mezery. Ovšem mezi tím jsou díry, kde nic není. Mohou to odzkoušet a zjistit, co s tím je.“

Tomáš Hofmann, jenž má v chomutovské divizi ŘSD tyto provozní záležitosti na starost, uvedl, že zatím nemá o případu podrobnosti. „V každém případě celou tuto záležitost prověřím a zjistím, co by bylo nejlepší s tím udělat.“