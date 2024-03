Dostatek vlhkosti a teplé předjarní počasí. To je ideální kombinace pro kačenku českou, která každoročně bývá prvním úlovkem sezony mnoha houbařů. Ani letos tomu není jinak. Je tedy čas oprášit po zimě košíky, kačenky už rostou.

V lesích Českého středohoří lze už narazit na kačenky české. | Foto: Jakub Přibyl

V nejteplejších oblastech se kačenka česká objevuje už od konce února, vrchol růstu nastává obvykle na přelomu března a dubna, místy ji lze nalézt až do května.

Aktuálním úlovkem se může pochlubit například Jakub Přibyl z Ústí nad Labem. V neděli si přinesl kačenky z lesa nedaleko hradu Blansko. „Tam je místo, kde rostou opravdu brzy. Malé hlavičky tam byly už před 14 dny. Pamatuji si, že v minulých letech tam začaly růst, když byl ještě na stinných místech sníh,“ zmínil Přibyl.

Kačenka česká roste obvykle ve světlých listnatých lesích, sadech, parcích nebo i křovinách, pod jasany, osikami, ale také pod třešněmi. Upřednostňuje vápenité půdy. V některých letech roste hromadně, v jiných letech i na známých lokalitách téměř chybí.

Základem pro nalezení jarních hub je mít dlouhodobou zkušenost a poznat ten správný ekosystém. „U hřibů to máme naučené a na první dobrou člověk pozná, kde by mohly být. Podobné je to i u kačenek a smržů. Jen to chce čas, než si nakoukáte to správné prostředí a dojdou vám biologické souvislosti,“ řekl už dříve Deníku fotograf a znalec hub Jan Hodač.

„Kačenka se vyskytuje ve starých zanedbaných sadech. Druhou typickou lokalitou je hlohové nebo růžové houští a třetí typický biotop jsou místa pod osikami s velkou vrstvou opadanky,“ prozradil Jan Hodač. Podobných vhodných míst je podle něj celá řada zejména v Českém středohoří.

A jak naložit s kačenkou, pokud budete na svých lesních toulkách úspěšní? Receptů je vícero, oblíbené jsou například kačenky na smetaně s těstovinami. Jakub Přibyl ale svůj první letošní úlovek zpracoval tou nejklasičtější cestou: „Chléb, máslo, sůl. A něco suším,“ doplnil.

