Jak vysvětlila mluvčí ústeckého magistrátu Romana Macová, smlouvu s firmou Šauera uzavřelo město 2. října 2017 na základě výsledku koncesního řízení. „Podle smlouvy byla společnost Krematorium Ústí nad Labem povinna do 24 měsíců od uzavření smlouvy provést na své náklady nákup a instalaci druhé kremační linky v prostorách krematoria. Dne 3. října 2019 provedl technik odboru dopravy a majetku kontrolní šetření v krematoriu, přičemž zjistil, že nová kremační linka instalována není a nejsou provedeny ani žádné dílčí přípravné práce,“ upřesnila Macová s tím, že už v březnu Šauera město opakovaně upozorňovalo na povinnosti vyplývající ze smlouvy.

Šauer se ale brání. „Krematorium jsem dostal v dezolátním stavu, rozkradené, bez revizí, a když jsem provoz konečně po dvou letech stabilizoval a uvedl do funkčnosti, tak mě město vyhazuje. Kremační linku mám připravenou, včetně financování. Jenom ji nemám kam postavit a nemůžu tak naplnit ustanovení smlouvy, protože v krematoriu jsou stále dvě staré nefunkční pece ve vlastnictví města. Ty jsem neměl povinnost zdemolovat, to jde za městem,“ tvrdí Šauer. Ten podle svých slov navíc žádal, aby kromě odstranění nefunkčních pecí město investovalo i do úprav komínů a spalinových cest.

„Nic z toho ale město neudělalo a bez toho tak nejde pec nainstalovat. Pokud ovšem krematorium předám a městským službám město požadované úpravy provede, pak to zavání žalobou,“ nevyloučil soudní spor Šauer, který navrhuje posun termínu převzetí na konec dubna 2020.

„Nebudu dělat problémy a předám to, jenom bych chtěl, aby byl zachovaný kontinuální provoz krematoria. Potřebujeme větší čas na předání, my i město. Zahrnuje to předání revizí, ale třeba i autorizovaná školení zaměstnanců. Do konce měsíce je to pro nás těžké. Došlo by k narušení provozu a spalovat by se muselo jinde,“ řekl Šauer.

Také ředitel Městských služeb Ústí Martin Mata by posunutí termínu převzetí rád ještě probral s radními. „Musíme sehnat odborného garanta, kolegové už kvůli tomu jeli do Liberce, kde nám nabídli pomocnou ruku. Teď je otázka, za jak dlouho nám to pan Šauer bude schopný předat,“ podotkl Mata.

Osobní spory

Velká část pohřebních služeb z Ústeckého kraje se ústeckému krematoriu vyhýbá a převáží nebožtíky ke spálení do krematoria do Hrušovan na Chomutovsku nebo dokonce až 250 kilometrů ve velkokapacitních vozech do Tábora. Za vším stojí dlouholeté osobní spory mezi Šauerem a Antonínem Cíchou, bývalým nájemcem střekovského krematoria. Cícha nechal při předání krematoria začátkem loňského roku kvůli sporu o vlastnictví kremační pec na Střekově zapečetit, Šauer ji po dvou týdnech zprovoznil. V areálu několikrát zasahovala policie a případ se dostal až k soudu. V létě nakonec soud nepravomocně rozhodl, že pec patří městu.

Mata by chtěl spalování v krematoriu zachovat a nepřevážet zesnulé do jiných měst. Za pohřeb bez obřadu zaplatíte v Ústeckém kraji zhruba přes 10 tisíc korun. Částka zahrnuje převzetí do krematoria, zpopelnění a úřední urnu. „Toto je poslední služba, kterou pro člověka může město udělat a není na místě být součástí obchodních válek v pohřebnictví a neustále řešit osudy nájemců,“ reagoval Mata.

Začátky ale podle něj budou obtížné. „Na kremaci potřebujeme proškolené lidi a potřebnou kvalifikaci, což budeme prozatím řešit odborným garantem, později na to připravíme vlastní dva zaměstnance. Samozřejmě chci do budoucna omezit jakýkoliv převoz, toto musí zůstat v našem městě,“ dodal Martin Mata.