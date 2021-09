/FOTO/ Uplynulý víkend nabídl v Ústí nad Labem koncert legendární folkové kapely i zajímavý festival, kde se lidé mohli seznámit s kulturou cizích zemí, ochutnant jejich jídlo a zkusit bojová umění. Podívejte se do galerií Deníku, jak se akce povedly.

