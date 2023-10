Bezdrátové sítě umožňují zpracovávat v reálném čase data i z těchto míst, což zvyšuje bezpečnost v ústeckých ulicích. Jak to vlastně funguje? Díky moderním kamerám si operátor může vybrat plochu, na které chce sledovat situaci. Pokud se tu děje něco podezřelého dle zadaných parametrů, software na to operátora sám upozorní. Dokonce ho lze nastavit tak, aby ignoroval například lidi, čekající na zastávce MHD. Případně umí vyhledat všechna auta zadaného typu: třeba všechna firemní, nebo škodovky, SUV, červená a podobně. Upozorní na krabici, či batoh, které leží na lavičce a nikdo si jich nevšímá. Případně dá do popředí obraz z kamery, která zaznamenala nezvyklou aktivitu.

Jak přiblížil ředitel městské policie Pavel Bakule, dnes sedí operátor dohledového systému před nějakými čtyřmi desítkami obrazovek. „Pokud se na deseti z nich ukáže nějaký přestupek, nehoda, či zločin, není v jeho silách všech deset událostí vstřebat a dál provádět nějaké úkony. Nový systém je sofistikovaný v tom, že sám na ty negativní jevy ukáže. Operátora vlastně vyzve k tomu, aby začal konat. Ten zareaguje podle toho, co mu systém ukazuje a poznatky přenáší dál na hlídky v terénu, aby se co nejrychleji dostaly na místo. To je samozřejmě pro městskou policii důležitá pomoc,“ pokračoval.

Systém budou moci do budoucna využívat i jiné orgány města, jako je odbor dopravy, životní prostředí, územního plánování a další. Bude hrát důležitou roli i během krizového řízení, počínaje povodněmi, sesuvy půdy a podobně. Ústí nad Labem podle svého primátora Petra Nedvědického totiž připravuje dalších deset projektů, které budou na bezdrátovou 5G síť navazovat. Ať už například napojení dispečinku MHD, kamer v busech s operačním střediskem MP, nebo kamerami na křižovatkách pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu.

„Výhodou ústecké městské optické sítě je rychlost přenosu dat. Výhodou dokončeného ústeckého projektu neveřejné 5G sítě je flexibilita mobilního signálu. Tato 5G síť je nejnovější bezdrátová telekomunikační technologie, která umožňuje rychlejší přenos dat s nižším zpožděním,“ popsal primátor.

„Zlepšuje například zrovna efektivitu komunikace mezi kamerovými systémy a městskou policií. Implementace systému posílí schopnost městské policie udržovat bezpečnost v ulicích města a zajistit ochranu jeho obyvatelům. V Ústí nad Labem byly identifikovány přes dvě desítky míst, vhodných pro instalaci nových bezpečnostních kamer, které budou propojeny právě s její pomocí,“ přiblížil.

Seznam nových kamerových bodů 5G sítě.Zdroj: MP Ústí nad Labem

Operační středisko, de facto srdce dohledového systému prozatím zůstává stále v budově ústeckého magistrátu. Po dokončení rekonstrukce služebny městské policie Na Nivách se odstěhuje tam, jelikož poté zde bude nejmodernější služebna v ústeckém okrese. „Učení teprve začne. Pomaličku se s ním seznamujeme. Máme k tomu zvláštní brožury, kde jsou nějaké ty překlady z angličtiny. Třeba, co se týče oblečení, konkrétních vozidel, barev a tak dále. Prostě zjišťujeme veškeré možnosti, které systém poskytuje. Nepřijde mi složité se to naučit, člověk tomu prostě musí věnovat víc času. Myslím si, že po týdnu, nebo po čtrnácti dnech budeme schopní se s tím seznámit,“ poznamenal jeden ze službukonajících operátorů Petr Lüftner.

Ředitel Bakule doplnil, že operátoři se musí se systémem seznámit tak, aby jejich odezva na výstupy ze systému byla co nejkratší. „Primátor odsouhlasil navýšení personálního obsazení operačního střediska. Máme tam v současné době na každý pracovní směně tři lidi. Nově budou čtyři a k dispozici bude ještě pátý člověk navíc. Nebudeme vyžadovat, aby to byli strážníci městské policie. Zítra nebo pozítří budeme na operátory vyhlašovat náborové řízení, a můžou to být i občanští zaměstnanci,“ dodal.

Zdroj: Martin Mudroch