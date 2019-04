Kvůli takovému množství bude ale potřeba přestěhovat dohledové centrum městské policie z budovy magistrátu do Corsa v Krásném Březně, což si vyžádá rozsáhlou rekonstrukci. Na přípravu projektu má magistrát od loňska připraveno 4,9 milionu korun.

„Naše kamery využívá městská i státní policie, jsou velmi užitečné. Městské obvody vznesly požadavky na umístění dalších. Bohužel, operační středisko se neobejde od rozsáhlé rekonstrukce a větších prostor, protože pracuje na hranici možností,“ uvedla náměstky ně primátora Věra Nechybová (UFO).

Kolik bude celkem rekonstrukce Corsa stát, není jasné. Výhodou ovšem je, že město na to může získat dotaci 30 milionů z ministerstva pro místní rozvoj, jelikož je vedeno jako brownfield.

„Plánujeme aktuálně rozšíření kamer v Zanádraží a parkoviště pod nádražím. V nejbližší době to bude firma instalovat. Dohromady za to zaplatíme přibližně 400 tisíc,“ řekl náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS) s tím, by to mohlo do budoucna zabránit vandalismu a srocování vagabundů.

Kamery hlídají v letním kině, u škol a školek, uvnitř magistrátu a v atriu. Na křižovatkách kontrolují, zda řidiči nejedou na červenou. Dávají pozor na kapsáře, podvodníky i vandaly na Mírovém náměstí.

Poskytují důkazy

Podle zástupce ředitele městské policie Jana Novotného by bez kamerových záznamů u mnoha přečinů panovala značná důkazní nouze. „To nejsou jenom krádeže nebo napadení. Strašně špatně se dokazují obyčejné přestupky. Klasika je odhození nedopalku cigarety na zem, založení černé skládky a podobně,“ řekl.

Co se případného zneužití týká, pokud by přišla stížnost, že operátor zneužil kamerový systém ke šmírování, stačí prohlédnout záznamy. Bývají uložené třicet dní v elektronickém archivu, než musí uvolnit prostor novějším nahrávkám.

Leckterý ústecký hříšník se dočkal úřední obálky s pokutou právě díky kameře. „Dvakrát jsem jel na červenou. Jednou mi tam z oranžové padla u Fora, podruhé jsem se zamyslel před nádražím a přehlédl ji. Pokaždé mě buď vyfotili, nebo natočili a já zaplatil 1,5 tisíce. No, moje chyba, dobře mi tak,“ krčil rameny řidič Jaroslav Nový ze Střekova.

Svou užitečnost kamery prokázaly i v případě letošního valentýnského pokusu o znásilnění v ulici Elišky Krásnohorské na Skřivánku. Násilník si svou oběť vyhlédl kolem třetí hodiny odpoledne. Nakonec ho vyrušili kolemjdoucí a on utekl, ale jeho tvář a oblečení zaznamenalo bdělé „digitální oko“.

„Mají pro nás nezastupitelnou úlohu při objasňování trestných činů i přestupků. Usnadňují pátrání i dokazování,“ dodal policejní mluvčí Daniel Vítek.