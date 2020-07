Na nebezpečí podobného chování upozornili policisté z Ústecka. "Až 50 % řidičů svým riskantním manévrem ohrožuje ostatní řidiče jedoucí v průběžném pruhu," varuje policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Nutnost použití připojovacího pruhu přitom přímo stanovuje §12/7 z.č. 361/2000 Sbírky. "Je-li pro zařazování do průběžného jízdního pruhu zřízen připojovací pruh, je řidič povinen před zařazením do průběžného pruhu užít připojovacího pruhu. Při zařazování z připojovacího pruhu do průběžného pruhu řidič nesmí ohrozit řidiče jedoucího v průběžném pruhu," říká.

Za tento přestupek hrozí řidiči až dvoutisícová pokuta a pět trestných bodů.