Kamiony kazí život lidem v předlické Kolonii

Ústí nad Labem - Obyvatele předlické čtvrti sužují během německých svátků kamiony, prostitutky i hromady odpadků.

Jak německý státní svátek ovlivňuje život v Ústí? Snadno. Jelikož tou dobou nesmí kamiony na německé silnice, zaplaví okamžitě ulice v Předlicích. Parkují tu na každém volném místě.

ODPADKY A PROSTITUTKY

Na ně se okamžitě nabalí prostitutky a navíc, řidiči hází odpadky, kam je napadne. Své o tom vědí především obyvatelé Kolonie, kteří se obrátili na vedení města i policii o pomoc. Třeba Josef Urban.

„Ale to není jen o německých svátcích. Děje se to po večerech a nocích, o víkendech. Do toho problémy s nepřizpůsobivými lidmi, se zloději. Za ty roky, co tady žijeme, jsme si užili i s průmyslovou zónou. Co si pamatuji, lidi psali petice už proti kraválu ze skladu nápojů, na zarostlé dětské hřiště, na malou kapacitu kanalizace,“ vypočítal obyvatel Kolonie, který žije v jednom z domků s rodiči v důchodovém věku.

Setkání zdejších lidí s primátorkou Věrou Nechybovou se zúčastnili zástupci městské i státní policie, nechyběl ani šéf magistrátního odboru dopravy a majetku Dalibor Dařílek.

„Přijeli jsme se zabývat stížnostmi a přizvali jsme zástupce příslušných institucí, abychom mohli problém posoudit z více úhlů pohledu. Všechno asi hned nevyřešíme, ale naší snahou je nalézt řešení, které by skutečně mohlo pomoci,“ poznamenala primátorka.

Podle krajské policejní mluvčí Šárky Poláčkové přinesla schůzka první „ovoce“ hned druhý den.

ČASTĚJŠÍ DOHLED POLICIE

„Ze setkání vyplynuly hlavně problémy s parkováním kamionů v průmyslové zóně a stížnosti na pořádek na dětském hřišti. Nejde přímo o zvýšenou trestnou činnost nebo páchání přestupků, ale o parkování a klid. Proto zde už od čtvrtka častěji dohlížíme, jak kamiony parkují. Budeme se zaměřovat na období svátků v Německu,“ poznamenala policejní mluvčí Šárka Poláčková.

Podobně mluvil i zástupce ředitele městské policie Jan Novotný. Ten vysvětlil, že nepořádek po řidičích kamionů řeší v rámci možností.

„Pokud zjistíme, kdo to udělal, nebo viníka strážníci chytí za ruku, tak ho donutí si po sobě uklidit, případně mu uloží blokovou pokutu,“ popsal Novotný. I on potvrdil, že do míst bude zajíždět hlídka častěji.

Podle mluvčí ústeckého magistrátu Romany Macové na setkání dohodli, že město prověří a doplní dopravní značení, které by případně mohlo rozšířit zákaz stání nákladních vozidel.

„Městská i státní policie zvýší v lokalitě hlídkování. O spolupráci požádáme i centrální městský obvod, aby dohlédl na častější úklid odpadků, na noc by se mělo zamykat i místní dětské hřiště. Přijatá opatření vyhodnotíme koncem ledna na dalším setkání,“ dodala Macová.