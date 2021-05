Starostové obcí se shodují, že provoz je nebezpečný a silnici ničí. V Zubrnicích prý dokonce poškozují domy v památkové zóně.

Silnici má ve správě Ústecký kraj. Zdejší odbor dopravy zatím o uzavření silnice tranzitní dopravě neuvažuje a poukazuje na nutnost odborných analýz a vyjednávání.

Obce dokonce kvůli společnému jednotnému postupu založily Svazek obcí pro silnici II/260. „Sepsali jsme memorandum, které situaci na silnici popisuje a předali jsme ho na hejtmanství. Nesplňuje parametry silnice druhé třídy v mnoha úsecích,“ vysvětloval starosta Úštěku Tomáš Mazíny.

Do revoluce sem podle něj prý ani kamiony nesměly. „Tehdy byla míra kamionové dopravy nižší než teď. Někde je silnice tak úzká, že se tu sotva kamionu vyhne osobní auto. Místní to většinou vědí, ale nejméně polovina kamionů má cizí značku a ti jezdí podle navigace. Vyhýbají se mýtu, ačkoli patří na silnice jedničky,“ líčil Mazíny.

Starostové obcí na Ústecku s ním souhlasí. Hlavně Tomáš Pernekr ze Zubrnic. „Je to ještě horší než dřív. A stále to narůstá. Bylo by potřeba nákladní dopravu omezit na 12, nebo alespoň 18 tun,“ navrhl.

Poukazuje, že kamiony silnici ničí, na praskání domů, na ohrožení bezpečnosti. Nelze tu prý ani postavit chodník. „Trasa prochází vnitřní památkovou rezervací a už proto by měl být průjezd zakázaný. V jiných městech nesmí do památkové rezervace ani osobní auta. Tady máme ještě vyšší ochranný stupeň,“ pokračoval Pernekr.

Starostka problém řeší patnáct let

V Malém Březně problém navazuje na další frekventovanou silnici, II/261. Starostka Renata Zvoníčková by také nejraději odkázala tahače na tranzitní trasy, dálnice a státovky, neboli silnice první třídy, kam prý patří. „Řeším to celou dobu, co jsem starostka, patnáct let. Obávám se, že vzhledem k tomu, že kamionová doprava tu bude a nikam nezmizí, stejně se nám to nespíš ani vyřešit nepodaří,“ povzdechla si.

Stejný názor, že kamionová doprava na silnice druhé třídy nepatří, má i ústecká dopravní policie. Její šéf Jiří Ušák upozornil, že podle zákona „dvojky“ mají sloužit k dopravě mezi okresy. „Tranzit mezi kraji po ní jezdit nemá. To je jedna rovina problému. Další, že ty soupravy jsou stále těžší a dvojky na to nejsou konstruované. Mohou ji poškodit tak, že by jízda mohla být nebezpečná. Jako řidiči tu silnici známe,“ poznamenal.

Poukázal pak i na stejné problémy, jako starostové: „Je úzká, nejsou tu místa na předjíždění, oplývá nepřehlednými zatáčkami. Za mne je trend, kamiony odsud vyloučit, na místě. V poslední době jsme tu sice nezaznamenali nehodu, kde by aktérem byl kamion, ale nechci malovat čerta na zeď,“ upozornil.

Mimo zkracování trasy tudy začaly kamiony jezdit i kvůli rekonstrukcím na „jedničkách“, například podél Labe, nebo u Benešova. „Vezměte si, že u semaforu se kolikrát nakupí taková kolona, že zdržení dosahuje od deseti minut do půl hodiny. Takových míst je tu minimálně šest, sedm. Pro mne je to vhodná alternativní trasa a nejsem sám,“ poznamenal řidič kamionu, který se představil jako Radek. „Ale nemám ji moc rád, přijde mi, že je to tam o hubu. Úzké a klikaté,“ varoval.

Vedoucí krajského odboru dopravy Jindřich Franěk vysvětlil, že případné uzavření silnice II/260 pro kamionovou dopravu by muselo vycházet z odborných analýz a vyjednávání. „Úprava značení by pak byla v režii ústeckého magistrátu, v jeho územní působnosti. Osobně se zatím nedomnívám, že by neumožňovala kamionům průjezd. V minulosti byla uzavřená pro tuto dopravu kvůli mostku, který by tato těžká auta neunesl,“ dodal.