Vedení města proto sáhlo po stejném opatření, jako na jaře. Pověřilo své strážníky, aby sem umístili značky se zákazy zastavení, zábrany a natáhly pásky. Od té chvíle je v zóně klid a pořádek, ale jen dočasně. Zákazy městu nezbyde než zrušit a nepořádek bude zpět.

Podle ústeckého primátora Petra Nedvědického se místní lidé, zaměstnanci firem i zastupitelé obávají o zdraví. „K tomuto kroku jsme přistoupili už v první vlně koronavirové nákazy, bohužel se situace opakuje. My chceme chránit naše obyvatele před těmi, kteří odmítají respektovat nouzová opatření vlády, nenosí nařízenou ochranu dýchacích cest a nedodržují hygienická nařízení,“ uvedl.

Předseda představenstva akciovky Nyylo Jan Sláma opatření vítá, ale má obavy z jeho ukončení. „Ten nepořádek, který tu po kamionech zůstává, je zoufalý. Často bojujeme s názorem, že to jsou naše kamiony, ale tyhle nemají nic společného ani s naší firmou a ani s Ústím, to jsou cizí auta,“ poznamenal.

Řidiči, kteří do firmy zajíždějí, mají vlastní zázemí. Sociálky, automaty na kávu a svačinu, mají tu možnost odbavit papíry, parkovat mohou na dvoře. „Kdyby tam byl nepořádek, zakročíme,“ řekl.

Podobně se vyjádřil i manažer Jan Holub ze společnosti Aperam. „Opatření jako za první vlny vítáme, máme ale obavy, že to zase bude na konci nouzového stavu zrušeno. Otázka je, jak to vyřešit, aby tu kamiony nestály ani v budoucnu a kam se přestěhovaly,“ zamýšlel se.

Minimálně jejich část do Úžína. Podobný problém tady totiž řeší firmy i policie s kamiony, které blokují silnice kolem čerpacích stanic. Nebezpečí nehody je zde na programu každý den. „U nás je to stejně hrozné, jako dřív. Na množství kamionů je znát, že je to v Předlicích zavřené. Připravujeme dopis pro primátora Ústí s prosbou o pomoc. Silnice tady trpí, krajnice praskají, policie sem jezdí denně,“ líčil manažer zdejší firmy Dřevocentrum Lukáš Knazovič.

Dodržování nově umístěného dopravního značení bude kontrolovat městská policie. Ta musí čas od času postavit některé zábrany, jelikož je povalil silný vítr. „Jezdíme tam několikrát za den, nyní je zde pořádek. Když tu parkují kamiony, byť jsou tu nádoby na odpadky, tak je ve své lenosti raději hodí z okna,“ dodal zástupce ředitele ústecké městské policie Jan Novotný.