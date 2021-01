Za zničenou vozovku může čas, nesplněné sliby a kamiony, které tudy jezdí do areálu Setuzy. Ty nově teď nesmějí do podniku najíždět od Novosedlického náměstí. Zastaví je zákazové značky v obou směrech.

Zdroj: DeníkPodle vedoucího ústeckého odboru dopravy a majetku Dalibora Dařílka si umístění značek se zákazem vjezdu vyžádala střekovská radnice. „V principu je příjezd do Setuzy zespoda od železničního přejezdu, takže s tím opatřením osobně souhlasím,“ poznamenal s tím, že značka tu stojí velmi krátkou dobu.

Jak vysvětlil střekovský radní Stanislav Dunaj, o umístění zákazu vjezdu kamionům přes Novosedlické náměstí do Žukovovy ulice se na Střekově mluví už dlouho. Minimálně několik let. Sám prý to párkrát otevřel na jednání rady. „Konečně se to povedlo dotáhnout do konce. Když odmyslím, že to zlepší bezpečnost a tu ulici celkově zklidní, tak jsme za pár stovek alespoň trochu zpomalili chátrání vozovky, která na takový nápor nebyla stavěná. Potřebuje nutně opravu,“ myslí si Dunaj.

V bídném stavu se silnice nachází nějakých třicet let. Generální opravu slibovali bývalý komunální politici hned po dokončení trolejbusové trati, ale kdeže loňské sněhy jsou. V současnosti vedení města cenu za generálku odhaduje na 80 milionů korun.

Plánů na revitalizaci Žukovovky ovšem bylo několik. Nejvýraznější v roce 2008 předložil magistrát k vyjádření vedení střekovského obvodu. Plán v podstatě počítal, že by se ulice mohla stát součástí turisticky zajímavé stezky, vedoucí z centra města přes most a Střekovské nábřeží. Pokračovat měla skrz tehdy nově vznikající Masarykovo náměstí se sochou prvního prezidenta republiky a vzácným morovým sloupem. Pokračovat měla přes Žukovovu do plánovaného lesoparku Sedlo. Končit měla u zdejší rozhledny.

Sen o historické Žukovově ulici

„Přáli jsme si, aby se Žukovova proměnila ve starou muzejní, tovární ulici ve stylu počátku 20. století. Tak, jak vypadala za původního majitele Schichta. Zdobit ji měly starodávné lampy a další prvky připomínající tu dobu. Projekt leží na magistrátu a kopie by měla být i na střekovské radnici,“ uvedl tehdejší starosta Vlastimil Žáček.

Ústečan Milan Schoř na Střekově bydlí několik desetiletí a co se opravy týká, je skeptik. „Silnice v Žukovově ulici je již celou řad let horší než tankodrom. V Ústí snad není horší silnice. Kdysi jsem se zajímal o to, jestli se někdy opraví. Neopraví nikdy. Obvod se vymlouvá na město a město na obvod,“ kritizoval.

Fakt je, že Žukovovku zčásti vlastní společnost Glencore, zčásti ústecký magistrát. Glencore odstranil v roce 2017 váhu kamionů ze silnice, opravil železniční přejezdy na podnikových vlečkách, vybudoval ostrůvek u odbočky do továrny a přemístil parkoviště kamionů do areálu. V minulosti i několikrát jeho místní vedení vyjádřilo i vůli jednat na určité finanční spoluúčasti rekonstrukce silnice samotné.

Náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS) informoval, že v návrhu rozpočtu na příští rok je zpracování projektové dokumentace na její rekonstrukci. „Doufáme, že to zastupitelé v polovině února odhlasují. Žukovovka je nejhorší v Ústí a projektem začne proces její opravy. Budeme se snažit to provádět aspoň po částech. Co rozpočet, stižený ekonomickou krizí vyvolanou pandemií covid-19 dovolí,“ dodal.