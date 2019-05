Kamiony a jejich „bordelářští“ řidiči z průmyslové zóny v Předlicích nezmizí. Úžínská spojka totiž zůstane otevřená i o víkendu a německých státních svátcích. Ústecký magistrát věří, že dokáže situaci zlepšit za pomoci běžnějších opatření. Vyplynulo to z jednání na hejtmanství, kde magistrát o celé situaci diskutoval s krajským odborem dopravy a také se zástupci centrálního městského obvodu či firem ze zóny.

Jednosměrné uzavření silnice mezi Úžínem a Předlicemi navrhla dopravní policie v reakci na stížnosti podniků ze zóny, že tu kamioňáci dělají obrovský nepořádek, přitahují prostitutky a dealery drog. „Město si prý s posledním takovým dnem, kdy byla průmyslová zóna plná, poradilo. Dohodli jsme se, že to zatím vyzkoušíme tak, aby to město řešilo samo,“ vysvětlil šéf krajského odboru dopravy Jindřich Franěk.

Podle vedoucího městského odboru dopravy a majetku Dalibora Dařílka bude Ústí pokračovat v organizování velkých kontrolních akcí zaměřených nejen na dodržování zákazu prostituce a údržbu veřejného pořádku, ale i na vážení kamionů spojených s celními prohlídkami. „Oslovíme Ředitelství silnic a dálnic, aby na dálnici dalo informační tabuli, která bude směřovat řidiče do truck centra v Přestanově,“ uvedl Dařílek.

Zdejší podnikatelé v to ale příliš nevěří. „Přijde mi to zpátečnické, situaci to neřeší. Ideální by bylo, kdyby sem vůbec parkovat nejezdili. Stavba odpočívadel u dálnice je na dlouhé lokte. Nejlepší by byl zákaz stání kamionů na území města,“ nadhodil manažer z firmy Aperam Jan Holub.

Městská policie sem o svátcích a víkendech posílá stálou hlídku strážníků. „Oproti minulosti sem v týdnu dojíždíme několikanásobně častěji. Pořádek se zlepšil po tom, co sem magistrát umístil kontejnery a vstoupila v platnost vyhláška proti prostituci,“ řekl zástupce ředitele městské policie Jan Novotný.

Centrální městský obvod by také raději viděl zákaz stání kamionů. „Nemám z toho moc dobrý pocit. Narostla nám agenda přestupků. Posíláme sem každý den dva z našich pracovníků na VPP, kterých máme jen asi šest. Chceme tu častěji sekat trávu a udržovat městskou zeleň,“ dodala starostka centrálního obvodu Hana Štrymplová.