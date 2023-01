Sjednocení vzhledu veřejného prostoru, umístění reklamních poutačů. Design laviček a městského mobiliáře obecně. Ale především podoba nových budov ve městě a případně regulační plán k územnímu plánu Ústí nad Labem. To vše bude mít na starosti oddělení architekta města, které vznikne jako součást kanceláře primátora. Fungovat by mělo začít od února, jeho úkolem bude pomáhat ústeckému vedení v oblasti urbanismu či tvorby veřejného prostranství.

O nějaké formě architektonické kanceláře zastupitelé diskutují už třetí volební období. Opozice, tehdejší i současná, sdružená okolo hnutí PRO! Ústí, by raději viděla, aby kancelář architekta města byla na magistrátu nezávislejší a zároveň bez úředních pravomocí. Ideálně, aby ji město zřídilo jako svou příspěvkovou organizaci. Fungovat by tedy měla nejen jako poradní sbor pro zastupitelstvo a užší městské vedení, ale i pro samotné obyvatele Ústí nebo investory. V podstatě jim měla říci, co bude možné postavit a za jakých podmínek.

Hnusné reklamy, koše a lavičky bude v Ústí řešit architektonická kancelář

Kancelář architekta města prý ústecké vedení považovalo za potřebnou vždy. Primátor Petr Nedvědický (ANO 2011) připomněl podle něj velmi kvalitní práci architekta Jana Jehlíka, který v 90. letech vedl na magistrátu odbor rozvoje. „Od samého počátku jsme podporovali vznik architektonické kanceláře, ale nesouhlasili jsme s formou příspěvkové organizace města, která by stála několik milionů ročně. Město není v takové finanční kondici, aby si to mohlo dovolit. V každém případě si ale uvědomujeme, že potřebujeme odborníka – architekta, který nám pomůže orientovat se jednak v úředničině a při tvorbě územního plánu a jednak nám pomůže vytvořit kvalitní a vizuálně přitažlivou tvář města,“ poznamenal.

Jak upřesnila městská mluvčí Romana Macová, oddělení kanceláře architekta města bylo zřízeno v rámci organizační změny magistrátu. „Jejím posláním by mělo být hlavně napomáhat vedení města při formulování podnětů a záměrů v rozvojových dokumentech všech typů v oblasti urbanismu, tvorby veřejných prostranství a architektury,“ upřesnila s tím, že organizační změna si vyžádala zrušení tří pracovních míst v různých odděleních magistrátu a zřízení čtyř míst v kanceláři primátora, jednoho v oddělení ochrany přírody a dalšího v kanceláři tajemníka. „Celkový počet zaměstnanců magistrátu tak vzroste ze 416 na 419,“ informovala.

Opozice má na zřízení kanceláře dvojí pohled. Na jednu stranu příznivý, na stranu druhou vyjádřila řadu pochybností. „Je určitě dobře, že si současné vedení konečně uvědomilo hluboký problém, který má naše město, co se plánování a přípravy projektů a odborných materiálů týče. Ústí dosud nemá ani svého architekta, natož tým, který by mohl pracovat například při přípravě územního plánu, nebo prostě jen na zkvalitnění veřejného prostoru. Lepší je tedy rozhodně alespoň nějaký tým než žádný,“ poznamenal architekt a zastupitel PRO! Ústí Jan Hrouda, který je autorem několika návrhů, jak by kancelář mohla vypadat.

Hrouda by zároveň uvítal víc podrobností. „Jaká role kanceláře vlastně bude, jaký je plán rozvoje, jaký bude mít rozpočet? Tedy ty detaily, za které jsme byli kritizováni. Město kdysi oddělení městského architekta mělo, akorát se do něj natřikrát nikdo nepřihlásil. Proto jsme prosazovali jinou variantu, protože tato se ukázala jako zoufale neatraktivní,“ řekl.

Co se kvality uchazečů týče, bude záležet na tom, kolik informací o pozici město zveřejní, jaké nabídne mzdové podmínky k těm daným tabulkovým a jaké bude výběrové řízení. „Pracovní pozice je zřízena od začátku února. Podklady k výběrovému řízení jsou připravené a zveřejněny budou v nejbližší době,“ dodala mluvčí Macová.