Jak při slavnostním otevření uvedl ředitel Městských služeb Ústí nad Labem Tomáš Vohryzka, chtějí být městské služby lídrem v pohřebních službách v Ústí. "Naším cílem je být vzorem pro ostatní z oboru a udávat směr, kterým se v tomto odvětví ubírat do budoucna. Tak, aby ten smutný den pro pozůstalé a pro ty, co pohřby vypravují, byl spojen s trochou pokory, piety a aby byl pokud možno co nejjednodušší a bez problémů," řekl. "Byl bych rád, aby naše pohřební služba fungovala dobře, obsloužila co nejvíce klientů k jejich spokojenosti a aby k nám pozůstalí chodili rádi. V blízké budoucnosti ve spolupráci s panem Krskem z muzea máme v plánu udělat pasportizaci všech hrobů a hrobek tak, abychom věděli, s jakým historickým dědictvím zde vlastně nakládáme," dodal Vohryzka.