FOTO: Čuníci ze Severní Terasy skončili v kleci, myslivec je odstřelil

To, že je divokých prasat v Ústí nad Labem víc než by bylo zdrávo, tak o tom není sporu. Nedávno jedna skupinka divočáků dokonce ohrožovala zaměstnance školy na SNP, kterým znemožnila vstoupit do budovy. Návrat k normálu museli zajistit až strážníci a přivolaný myslivec, který prasata odstřelil.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Čuníci ze Severní Terasy skončili v kleci, myslivec je odstřelil. | Foto: MP Ústí nad Labem