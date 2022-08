Podle předsedy klubu Karla Koubka je poničená minimálně polovina hřiště. Přitom ho měli v podstatě nově založené a upravené a už ho budou muset opravovat. Nyní jim s tím pomáhá necelá desítka brigádníků z Ukrajiny. Pomoci ale budou muset všichni, kdo udrží lopatu. „Áčkaři měli mít dneska trénink, ale jen si trochu zakopou, zaběhají, pak jim rozdáme nářadí a dáme se do toho, budeme makat. Když nebudou vedra, udrží se vlhčí počasí, sem tam trochu zaprší. Je to otázka zhruba měsíce, než se trávník zregeneruje. Všechno, co se u nás mělo hostovat, musíme odehrát jinde, už jsme podali žádosti na svaz,“ poznamenal.

Nyní klub řeší náhradní možnosti pro trénování áčka, aby nemuseli běhat na poničeném hřišti. „Bohužel, pojištění nemáme. Už se to jednou stalo, ale tehdy jsme měli správce a ten bohužel zemřel. Bydlel tu, a když se něco dělo, vždy dokázal zabránit škodám. Budeme se muset nad pojištěním zamyslet, ale otázka je, zda to půjde. Hřiště patří obvodu Střekov, máme ho pronajaté na deset let,“ přiblížil.

Místo v plotě, kudy divočáci pronikli na hřiště, nyní klub zadělal a posílil. Přidal sem i pachové ohradníky z páchnoucí pěny. Jak ale vysvětlil předseda mysliveckého sdružení Roman Jansta, dlouho nevydrží. „Je potřeba nařezat takovou tu speciální stavařskou síť z roxorových tyčí, se kterou se betonuje, takzvané kari sítě, a dát je tam. Jinak kance na hřiště přilákají žížaly. Půda je tam kyprá, žížalám se v ní lépe žije než v jílovitém podloží, bývá jich tam hodně, hlavně po dešti. Kanci mají výborný čich, takže je to tam na jistotu přivede,“ vysvětloval.

Do odchytové klece na ústecké Klíši se chytilo rekordních devatenáct divočáků

Problém s přemnoženými kanci město začalo řešit odchytovými klecemi. Město Ústí nad Labem jich má šest a jen za první tři měsíce tohoto roku do nich odchytilo 28 divočáků. Za dva roky, co je používá, je to už přes sto lapených kusů. Proto vedení města rozhodlo, že klece přikoupí. Ústečtí strážníci teď ve spolupráci s úředníky odboru životního prostředí mapují terén a sbírají informace, kde se Ústečané potkávají s těmito přemnoženými zvířaty nejčastěji.

O dalším nákupu klecí na divoká prasata informoval primátor města Petr Nedvědický. „O peníze na nákup se podělí jak jednotlivé obvody, tak ústecký magistrát. Bezpečnost obyvatel zůstává prioritou a snižování stavů divoké zvěře má výsledky. Proto věříme, že takto použité finanční prostředky nejsou vynaloženy zbytečně,“ potvrdil.

Jako první je před zhruba dvěma lety vyzkoušela a nakoupila Severní Terasa. „Neustále jsme ten problém řešili a nevedlo se. Tak jsem napsal Dianě a na magistrát, chvíli jsme se dohadovali o zodpovědnosti, do které se nikomu nechtělo. Nakonec jsem zjistil, že je k dispozici klec. Přes odpor kolegů z rady a úředníků jsem ji prosadil a vyplatilo se to. Domluvil jsem se Globusem, abych tam mohl jezdit každý pátek pro pečivo, které strážníci dávají do klece jako nástrahu. Funguje to,“ dodal starosta Severní Terasy Jaroslav Šimanovský.