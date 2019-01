Habrovice, Všebořice – Z křoví vyskočí zmatený srnec. Proběhne přes leč, ale nikdo z lovců na něj ani nezamíří. Po chvíli ho následuje zajíc.

Čekání na zvěř. Na snímku předseda Mysliveckého sdružení Jedlová hora, Jiří Pilík. | Foto: Deník/Janni Vorlíček

I on má štěstí, ačkoliv jeho zmatené pobíhání po motokrosové trati u Všebořic vysloveně k zamíření vybízí.

„Dnes je nestřílíme," vysvětluje Jiří Pilík, předseda mysliveckého sdružení Jedlová Hora. „Jenom černou zvěř, která tu páchá velké škody na golfovém hřišti."

Lovci s připravenými kulovnicemi stojí rozestoupeni na dohled od všebořické skládky, nad motokrosovou tratí v těsném sousedství golfového hřiště. Honci se k nim s pískáním a voláním blíží, ale kanci ne a ne vystrčit rypáky.

„Dnes na to není počasí. Jak prší, tak jsou zalezlí v mlází," natahuje předseda Pilík ruku směrem do podrostu. „Prasata jsou hodně chytrá. Kolikrát se raději nechají přejít a nehnou se z úkrytu."

Pod vlivem ne

Hon vlastně začíná už ráno, před osmou hodinou na klubovně. „Kdysi tu bývala jen stodola," ukazuje na bývalá klenutá vrata další ze členů sdružení Jiří Hofmann. „Svépomocí jsme to tu opravili. Teď tu máme i v patře tři pokoje a koupelnu."

Sám má mysliveckého koníčka po otci. Jedlová Hora existuje už desítky let, od roku 1946 a ti, kdo tu jsou od sedmdesátých let, pamatují vznik šachty i její zánik a stavbu golfu, či skládek.

„Víte, dělám to kvůli přírodě," svěřuje se Hofmann. „Když vám na čekané sedne sýkorka na rameno a dívá se vám do očí, to je nádherný pocit. Stisknout spoušť, to je to poslední."

Lovci i nadháněči se na klubovně krmí párky, popíjí kafe a dýchají policistům do elektronického „balonku". Pokud snad kdokoliv z nich nadýchá, nesmí do leče vstoupit.