/VIDEO/ Kapely Natural a Točílas zahrály v sobotu v ústeckém Národním domě. Ústecká kapela Točílas si podmanila parket a hudební kombinace rocku, punku, reggae či funky lidi pobavila.

Skupina Natural v ústeckém Národním domě. | Video: Adéla Stejskalová

Skupina Natural předvedla, že neztratila nic ze svého lesku. Historie formace Natural sahá až do přelomu 70. a 80.let. Tehdy hrávala zejména na tancovačkách. Začátkem osmdesátých let se v repertoáru začaly objevovat vlastní písně, s nimiž kapela úspěšně startovala na mnohých festivalech. V roce 1984 se Natural po několika personálních změnách ustálil a začala nejslavnější éra kapely. Velkou zásluhu na tom měla hitovka Já na to mám, která sklízela obrovský úspěch na koncertech, v hitparádách, v televizích, v rádiích i na deskách, kterých se tehdy celkem prodalo zhruba čtvrt milionu.

