Jde o doslova uměleckou práci. "Není to úplně jednoduché vše naohýbat tak, aby to sedělo. Nic při takové práci není rovnovměrné a o to je to složitější, ale také zajímavější. Každá věž je atypická a beru to vždy jako výzvu," dodal Balog s tím, že se jedná o jeho pátou věžičku.

"Jsem věčný turista a milovník historie, proto jsem rád, že se Ústecký kraj může podílet na záchraně této historické památky," uvedl náměstek hejtmana pro Ústecký kraj Jiří Řehák, který si sešlost nenechal ujít.

"Okolí kaple bylo v minulých letech zaneseno nálety stromů. Ty byly odstraněny a prostor se tak více prosvětlil," pochvaloval si na místě celou atmosféru starosta Libouchce Jiří Bolík. "Stavbu, kterou nyní zdobí nová střecha a věžička, čeká ještě dlouhá cesta. Věřím ale, že díky nadšencům, kteří se do rekonstrukce pustili, se celému místu vdechne nový život," dodal starosta na závěr při vystoupení pěveckého sboru z Tisé.

Akci přivítání věžičky i samotnou záchranu kaple finančně podporuje mnoho organizací i jedotlivých dárců. Na tento účel existuje také veřejná sbírka.