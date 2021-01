Stavba je na hřbitově od roku 1903. Byla postavena v neogotickém stylu jako kopie gotického kostela bez věže. Má presbytář zakončený trojbokým výklenkem a z boku navazují dvě pobočná křídla. Objekt nesloužil jako sakrální prostor, nýbrž jako pohřební hala, v jejíž hlavní lodi byly vystavovány ostatky zesnulých, aby se s nimi mohli příbuzní rozloučit.

„V bočních prostorách byla pitevna, márnice, oblékárna zesnulých a sklad pro hrobníka. Autorem návrhu byl místní stavitel Julius Hauser. Kaple ke svému účelu sloužila do 50. let 20. století. V dalším období pouze chátrala,“ líčil její osudy ústecký historik a muzejník Martin Krsek.

Poté, co měla kaple padnout, zvedla se vlna nevole odborníků i laiků, kterým vadí, že město ztratilo velkou část své historické zástavby. Nakonec město nechalo v roce 2009 částečně obnovit její zastřešení. Projekt na záchranu ale vznikl až o osm let později. „Do rozpočtu jsme to dostali v roce 2018. Myslím, že ta budova za záchranu stála. Podtrhla svým vzhledem celé to místo a jeho pietní úlohu. Koneckonců, naše kulturní dědictví musíme chránit,“ poznamenala náměstkyně primátora Věra Nechybová, která má na starosti ekonomiku.

Kaple ale neměla stále ještě vyhráno, jelikož v roce 2018 převzala stavbu společnost, která ji jako zakázku vyhrála ve výběrovém řízení, ale Městské služby s její prací nebyly spokojené. „Stavba započala v lednu 2019, vzájemnou spolupráci jsme však ukončili,“ popsala mluvčí Městských služeb Alena Sejková.

Ústecký primátor Petr Nedvědický si tehdy prý s vedením Městských služeb řekli, že musejí napnout všechny síly, aby se rekonstrukci povedlo dokončit. „Město muselo k plánovanému rozpočtu přidat dalších 700 tisíc korun,“ vzpomínal.

Po vyhlášení nové veřejné zakázky stavbu letos dokončila jiná společnost. Čekala ji spousta práce od základů až po střechu, včetně elektroinstalace, dlažby, svítidel a mnoha dalších věcí. „Byla doplněna nová okna napodobující ta původní s gotickým obloukem. Přestože stavba není památkově chráněna, při opravách se postupovalo velmi citlivě s ohledem na historickou hodnotu objektu,“ dodala Sejková.