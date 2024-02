Například místní obyvatelka Martina Borja. „My do kaple každý rok chodíme o Vánocích na zpívání. Když letos nebylo, tak mě to mrzelo. Ono tedy bylo, ale prostředí se tomu muselo hodně přizpůsobit,“ líčila mladá maminka, kterou redakce Ústeckého deníku zastihla na procházce s malými dětmi. V Sebuzíně podle svých slov vyrostla a má to tady ráda. Když tu postavili kruhovou křižovatku a za kapli umístili obří dopravní značku, tak ji to moc nepotěšilo. „Byla bych ráda, aby kapli opravili dobře – a hlavně rychle,“ zasmála se nevesele.

Také další zdejší obyvatelka líčila, že práce začaly někdy kolem podzimu. „Nevím, jestli to bylo naschvál, ale trvalo to všechno hrozně dlouho. Všichni mluvili o tom, že to je potřeba dodělat do Vánoc, protože tam máme to naše zpívání. Ale stejně nebylo, takže všechno bylo obložené a vlastně jsme z kapličky nic neměli,“ posteskla si žena. „Dokonce tu přebytečnou zeminu, která vlastně všechno zkomplikovala, odházeli místní lidi, aby se to stihlo. Někdy mám pocit, že město na nás úplně zapomíná a jako samostatné obci s vlastním starostou by nám bylo lépe,“ myslí si.

Okolnosti rekonstrukce sebuzínské kaple popsala místostarostka městského obvodu Střekov Aleša Kymličková. „Bohužel někdo kolem kaple přisypal hlínu a další sypké materiály, a tak začala odspodu vlhnout. Museli jsme ji nejprve odvodnit a vysušit. Poté, jelikož se blížila kvapem zima, jsme museli stavbu zakonzervovat. Následovat bude takzvané vydýchání stavby,“ uvedla Kymličková.

„Tím máme za sebou první etapu a pokračovat budou venkovní i vnitřní opravy. Práce ale budou postupovat pomalu. Není to jen o penězích, ale i o tom, že omítky jsou ve velmi neutěšeném stavu. Stejně dlouho trvala třeba rekonstrukce kapličky v sousední Brné, a to ze stejných důvodů,“ podotkla.

Podle střekovského starosty Pavla Peterky stály práce v první etapě kolem 600 tisíc korun, dotace z ministerstva kultury činila necelých 300 tisíc. „Těžko v současné situaci předvídat, kolik budou stát další práce, ale domnívám se, že to bude kolem milionu korun,“ dodal s tím, že kromě rekonstrukce kaple se letos lidé ze Sebuzína ještě dočkají nového dětského hřiště.

Barokní kaple stojí nad návsí ve středu vesnice. Postavili ji v roce 1745, v její nice se nachází plastika Ježíše Krista a v malé věžičce litinový zvon. Uvnitř kaple je pouze malý oltář. Sakrální stavba ovšem coby kulturní památka požívá ochrany ze zákona. Podobné drobné sakrální památky, jako jsou kapličky, boží muka, památné kříže a morové sloupy, dotvářejí ráz kulturní české krajiny.

Drobné památky

Mluvčí ústecké pobočky památkového ústavu Věra Brožová poznamenala, že v tomto směru má Česko svou výlučnost.

„Česká krajina je tím množstvím drobných památek specifická. Kdybychom je nechali zmizet, ochudili bychom ji. Důležité je, že většinou je nepostavila vrchnost, ale sami obyvatelé. Kapli zdejší statkář, křížek u cesty sedlák z vděku, že se mu narodil syn nebo se uzdravil, nebo prostě jen tak, že chtěl chodit okolo. Prostě chtěl vyjádřit vděk, tak postavil skulpturu zasvěcenou některému svatému nebo Panně Marii. Většina drobných památek pochází ze soukromých zdrojů, nestavěla je panství, církev nebo stát a většinou se o ně vlastníci i starali,“ vysvětlila.