Na Ústecku přesto bude možné zakoupit ryby i o desítky korun za kilogram levněji, konkrétně v Chabařovicích kapra za 105 a amura za 110 korun za kilogram. A to dokonce bez nutnosti platit přemrštěné ceny za každý úkon navíc. Tedy omráčení, vykrvení, oddělení hlavy a vykuchání, jejichž součet může naskákat na cenu až přes stokorunu. Zájemce zaplatí dohromady pouze padesátikorunu za vykuchání a oddělení hlavy.

Tradičně je budou prodávat na sádkách v Chabařovicích, a to už v pátek 9. prosince od 9 do 15 hodin, nebo do vyprodání zásob. Další nákup bude možný až v hlavním prodejním termínu od 20. do 23. prosince vždy od osmi ráno do tří odpoledne, nebo opětovně do vyprodání zásob. Před Vánoci se také ryby budou tradičně prodávat u hypermarketů.

Už před listopadovým výlovem rybníku Krčín u Mazelova vyjádřil předseda představenstva třeboňského rybářství Josef Malecha svou nespokojenost. „Na základě dosavadních výlovů mohu říci, že jsme pod průměrem posledních pěti let,“ řekl s tím, že aktuální cena na sádkách v maloprodeji činí 119 korun za kilogram kapra, přičemž vánoční předpoklad dosahoval právě oněch 140 korun za kilo. Třeboňští jako první v republice kvůli zvýšeným nákladům zvedli cenu pro malospotřebitele výrazně nad stokorunu za kilogram.

Přestože ceny kaprů a amurů budou v Chabařovicích výrazně levnější než jinde na Ústecku, i ústecký rybářský svaz musel podražit. Podle mluvčího svazu Jana Skalského stál amur v Chabařovicích minulý rok nějakých 95 a vánoční kapr 89 korun. „Prodáváme pouze na našem chovném zařízení v Chabařovicích, přesto vždycky panuje obrovský zájem. Letos nejspíš kvůli drahotě přijde ještě víc lidí než normálně. Na poslední dva dny před Vánoci proto budou hned dva stánky, kolikrát je fronta i za bránu a táhne se pětadvacet metrů,“ vylíčil.

Ústečané, kteří sem každý rok dojíždějí, mu dávají za pravdu. „Ono je to jak kdy, s prodejem se chlapi nepárají, hezky to odsýpá. Takže nikdy nečekáte přehnaně dlouho a někdy dokonce ani fronta za pár minut není. Já využívám předprodej, protože u nás doma ryby máme rádi. Pak musíme před Vánoci zase,“ smál se Richard Musil z Neštěmic s tím, že ho letos jen rozčilují růsty cen, který se nevyhnul ani šupináčům.

Jak Skalský vysvětlil, do růstu cen se promítly ze zvýšených nákladů kromě nafty a benzinu především náklady na krmiva. „Cena obilovin i s ohledem na současnou mezinárodní situaci v souvislosti s válkou na Ukrajině výrazně vzrostla. Někteří chovatelé se to snažili řešit sníženou obsádkou nádrží s tím, že doufali, že drahé obiloviny nahradí mnohem více přirozenou potravou. Ale pokud snížili svou produkci, ta ryba bude samozřejmě na trhu chybět, protože nesmíme zapomínat na základní pravidla nabídky a poptávky,“ vysvětlil.

Hospodář severočeských rybářů Václav Jelínek poznamenal, že letos mělo na ceny vliv i počasí. „Kvůli suchu prostě a jednoduše panoval nedostatek vody, a proto bylo nutné naopak krmné dávky po část období u některých nádrží snížit, aby se výrazně nezhoršila kvalita vody. To by mohlo skončit i úhynem chovaných ryb, to byl, bohužel, případ i některých nádrží právě v Chabařovicích,“ povzdechl si a dodal, že přesto může Ústečany a fanoušky ryb uklidnit, protože kvalitních a cenově únosných ryb budou mít v Chabařovicích na prodej během Vánoc dostatek.