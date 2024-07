„Kapra jsem chytil na kukuřici po 40 minutovém boji na revíru Kateřina. Po změření měl 104 cm, byl vrácen zpět do vody," okomentoval životní úlovek rybář.

Žně mají rybáři i na Labi, berou tam kapři i dravci. Není to tak dávno, co na Labi v ústeckém Sebuzíně chytil rybář Michal Mottl sumce, který vážil 50,5 kilogramů a měřil 192 centimetrů.

„Jako nástraha posloužil cejn 50 cm na bójce, sumce jsem zdolával 10 minut,“ svěřil se Mottl. Z úlovku měl obří radost. „Nádherný úlovek, zatím životní maximum,“ řekl rybář, který je rodákem ze Sušice. V Ústí nad Labem žije už několik desítek let. Má jeden velký sen, a to překonat český rekord co do velikosti chyceného sumce (261 cm). „Mám, co dělat. (úsměv) Každá ryba má svůj čas,“ dodal Mottl, jenž se rybaření věnuje přes deset let. „Je to krásný odpočinek u vody,“ doplnil.

Labe patří co do populace sumců mezi nejvýznamnější vodní toky a plochy v republice. Sumec přitom mezi rybáři podle mluvčího rybářského svazu Jana Skalského získává na popularitě. Hodně jich přitom vyznává filozofii „chyť a pusť“. Zároveň patří k nejtajemnějším a nejvíce mýty opředeným vodním živočichům v českých končinách. „Ať to jsou hospodské povídačky, legendy o obrech mezi nimi, albínech a tak dále,“ líčil.

Navzdory povídačkám o tom, že v nějaké vodní nádrži jeden takový legendární sumec žije, a všechny ryby vylovil, se po vypuštění většinou ukázalo, že to opravdu byly jen povídačky. „Prostě tam žádný nebyl. Na druhou stranu je hodně užitečný, jelikož tlumí populaci nepůvodních druhů, třeba invazivního hlaváče. Sám je přitom schopný seberegulace za pomoci určitého kanibalismu, loví i vlastní druh. Máme jich jen tolik, kolik se jich na daném místě dokáže uživit,“ řekl mluvčí Skalský.

