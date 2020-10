Například v hasičském sboru v Ústeckém kraji prodělalo od března covid-19 celkem 6,5 procenta ze všech 850 zaměstnanců, tedy 54 z nich. Aby neohrozili funkčnost celého sboru, museli hasiči přijmout řadu bezpečnostních opatření.

Podobně na tom je policie, nebo nemocnice Krajské zdravotní. Výjimkou v tom je ústecká městská policie, kde chybí jen minimum strážníků. Ti ovšem budou i letos spolupracovat například při hlídání hřbitovů o dušičkách s hasiči dobrovolnými.

V současné době sedí 24 pozitivních zaměstnanců hasičského sboru v karanténě, dalších 22 s neprokázanou infekcí, a navrch 8 s podezřením na covid-19 taktéž v preventivní karanténě. Proto například omezili úřední hodiny na dvakrát pět hodin v týdnu, pondělí a středu. Nafasovali ochranné prostředky, roušky, ty nosí i v kancelářích s výjimkou těch, kteří ji mají jen pro sebe. Zrušili všechna školení, výcviky, kursy.

„Snížili jsme počty výjezdových hasičů na zákonné minimum, pracují ve 24 hodinových směnách, po té mají 48 hodin volno. Když se jednotlivé směny střídají, nesmějí se potkávat, stejně tak ani jednotlivé výjezdové skupiny. Jedna směna je přitom schopna zaskočit za druhou. Informace předává velitel stanice za dodržení všech výjezdových informací. Stanice neustále desinfikují uklízečky,“ líčil vysvětlil mluvčí ústeckých hasičů Milan Rudolf s tím, že jedinou výjimku mezi zrušenými kurzy bylo zaškolení 12 hasičů, kteří pomáhají v testování, teď například v Krabčicích.

Bezpečnostní opatření přijala i Policie ČR. Jak vysvětlila policejní mluvčí Jana Slámová, v rámci krajského ředitelství mají 92 policistů v karanténě a 124 policistů pozitivních. „Výkon služby je organizován tak, abychom byli schopni plnit úkoly v rámci běžného výkonu služby a zároveň plnit úkoly uložené nařízením vlády ČR v době nouzového stavu,“ poznamenala.

Naopak velmi dobře jsou na tom v tomto směru v ústecké městské policii. Ta má jen dva lidi nemocné a dva v karanténně. Teď jim dokonce vypomůžou i dobrovolní hasiči a to při ostraze hřbitovů, kde budou tvořit se strážníky smíšené hlídky, které se budou především věnovat dohledu nad dodržováním vládních nařízení pro boj s koronavirovou infekcí.

„Samozřejmě pozornost strážníků a dobrovolných hasičů bude směrována i na různé nenechavce, které mohou zlákat výzdoby hrobů, nebo různé předměty, odložené pozůstalými při úpravě a zdobení hrobů jejich zesnulých příbuzných a známých. Chceme apelovat na návštěvníky hřbitovů, aby své příchody rozložili do více dnů, a to kvůli ochraně svého zdraví i ostatních návštěvníků,“ poznamenal zástupce ředitele ústecké městské policie Jan Novotný s tím, že kvůli vyšší návštěvnosti se bude na ústeckých hřbitovech a v jejich okolí každou hodinu pohybovat několik pěších hlídek a v noci i strážníci se psy.

Jednoduché to nemají ani zdravotníci záchranné služby. Podle svého mluvčího Prokopa Voleníka jich ze 470 už v karanténě skončilo 28. „Nejvíce v Litoměřicích, v Ústí jsou dva případy. Může se to zdát malé číslo, ale pokud se to akumuluje na jedné základně, musí být ostatní připravené zajistit nepřerušenou péči a to není jednoduché. Proto bych apeloval na lidi, aby volali na 155 jen v opravdu vážných případech,“ varoval.

Podobně jako do nemocnice se jim nabízeli dobrovolníci jako řidiči „Ale tak jednoduché to není, protože toho, koho můžeme přijmout jako řidiče záchranné služby, určuje zákon. Musí umět obsluhovat monitory, znát základní farmakologii, poskytnout základní zdravotní pomoc a další,“ dodal Voleník.