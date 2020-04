Zároveň musel ústecký magistrát evakuovat matky s dětmi z azylového domu v Orlické ulici. Po dohodě s Univerzitou J. E. Purkyně nyní přebývají na koleji. „Museli jsme maminky z azylového domu přesunout, jelikož tu je i dům pro seniory a vláda nařídila, že s nimi nesmí být v jedné budově nikdo další,“ vysvětlil ústecký primátor Petr Nedvědický.

Střediska pro nakažené s lehkým průběhem nemoci město buduje, protože se musí uzdravit mimo domácnost, aby se virus dál nešířil. Místní lidé ale zřízením střediska v tělocvičně základní školy nejsou příliš nadšení. Dozvěděli se o něm teprve tehdy, když je oslovil Ústecký deník.

„Takže jsem ještě neměl čas se vyděsit, ale dost mě to zarazilo. Jestli v tělocvičně nějaký marod bude, tak tam nesmějí děti. Vypadá to, jako by říkali, že když jsme z ghetta, tak si tu máme zůstat. Radši bych do nemocnice jako každý,“ rozzlobil se jeden z rodičů, který si z obav z konfliktu přál zůstat v anonymitě.

Ve škole během pondělní přípravy lehátek asistoval městské policii zdejší školník Bedřich Váňa. Musí dohlédnout na tělocvičnu a v případě potřeby ji zpřístupnit nemocným a ošetřovatelskému personálu. „Teď to pro mě žádná zátěž není. Ale jestli to vypukne, nevím, co by to mohlo přinést a ani jak na to budou reagovat rodiče dětí,“ zamýšlel se školník Váňa.

Lůžka v tělocvičně připravuje městská policie se svými asistenty prevence kriminality. „Máme k dispozici deset lůžek na místě, další jsou připravená v krizovém skladu,“ informoval zástupce ředitele městské policie Jan Novotný.

Ošetřovatele poskytne univerzita

V případě nouze budou strážníci postupovat podobně jako při různých katastrofách, například povodních, sesuvech, pádech a požárech domů. Na pořádek a dodržování řádu budou dohlížet kromě strážníků právě asistenti prevence kriminality, kteří odsud pocházejí a znají dobře obyvatele lokality považované za sociálně vyloučenou a problémovou.

Město zároveň zajistí odborný personál, který bude o nemocné pečovat, konkrétně dva ošetřovatele z místní fakulty zdravotnických studí. Větší počet prý zatím není potřeba, protože zatím neočekávají větší množství nemocných. „Kolik to bude stát, neřešíme. Co bude potřeba, budeme muset zaplatit,“ poznamenal ústecký primátor.

Do školní tělocvičny a stanu pro bezdomovce bude městská policie dovážet čaj a lehčí jídla, místa budou vybavená přenosným vařičem, kdyby byl potřeba.

Město zároveň muselo změnit školu pro děti zdravotníků, hasičů a strážníků, tedy složek Integrovaného záchranného systému. V ZŠ Větrná je vyhlášená karanténa. „K dispozici bude od 1. dubna Mateřská škola Dobětice v Rabasově ulici 3207/45, pavilon A, tedy žlutá budova,“ uvedla mluvčí ústeckého magistrátu Romana Macová.