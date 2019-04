Program si nenechal ujít ani ústecký senior-sportovec František Plička. „Akce to byla úžasná, některé z těch vodopádů jsem sám absolvoval,“ pochlubil se. „Asi jen vodopád v Olšinkách je pro mě nedostupný. Leží na pozemku soukromníka a hlídá ho pes. Jak připomněl i pan Punčochář, je těžké se tam dostat,“ posteskl si senior.

Nejhezčí vodopád v Ústí a okolí je pro něj ten v Budově. „Když jsem tam šel, to mi bylo asi 65 let, říkal nám jeden mladej, co tam bydlí: Jestli se tam vydrápete, bude to skoro zázrak. Nakonec jsme to dokázali; ale je to docela dobrodružný. Viděli jsme tam přebíhat bachyni s mláďaty, bylo to bezvadný,“ vzpomínal Plička (75). „Ten Budovský je nejvíc vydřený. Když se jde z Budova do kopce, je to docela krpál. Naopak každý si může dovolit jít k umělému vodopádu do Bertina údolí tady ve městě. A pak také na ten Moravanský do Zálezel. Má i odpočívadla, je dobře udržovaný. Vážím si pana Punčocháře, patriota, za toto přednášku i za to, co vůbec pro Ústí dělá. Cením si i malíře Gennadije Avdějeva, který se věnuje ústeckým motivům,“ připomněl senior Plička.

V obtížnosti vodopádů se shodl Karel Punčochář, nadšený ústecký patriot a turista, s Františkem Pličou na těch z Olšinek a také z Budova. „V zimě je ta cesta doslova nebezpečná, místy jsem tam jel po zadku,“ ohlížel se. „Ale vidět ho zamrzlý, to je zážitek. Ale neslyšel jsem, že by měl některý z vodopádů v Ústí a okolí lidskou oběť. Vím však, to bylo myslím před dvěma lety, že někdo spadl na Výřích skalách. To nebylo kvůli vodopádu, dva muži tam lezli vybírat hnízda sokolů. Jeden z nich se zabil, druhý těžce zranil,“ připomněl smutnou událost Punčochář.

Kde si sám sáhl na dno? „Všechny vodopády tu jsou v podstatě dostupné, ke všem se dostanete co nejblíž autobusem nebo trolejbusem. Ten zbytek cesty už pro zdatného turistu není až takový problém. Těžké jsou spíš průniky až na dno potoků, abyste vodopád viděl co nejblíž. A nebyl od něj o dost dál, odkud není vidět celý,“ dodal zdatný turista Karel Punčochář.