Karolína Syroťuk, finalistka Miss z Ústecka. Budete jí fandit, dostane váš hlas?

Jak jste se k soutěži Miss dostala a jak to vnímají vaši blízcí, spolužáci a učitelé?

Soutěž Miss Czech Republic sleduji již dlouho. Již od dob, kdy nesla ještě svůj starý název MissFace. Vždycky jsem snila o tom být toho součástí a projít si touto cestou, proto jsem již v 15 letech zkusila jinou soutěž krásy s názvem Dívka Talent, kde jsem získala základy a nabrala nové zkušenosti. Tak započala moje "Missí cesta". Mé okolí, kterým se obklopuji, soutěž vnímá pouze pozitivně. Velice mě podporují. Nejdůležitější je mít podporu od své rodiny a tu mi dávají neustále. I kdybych se rozhodla pro cokoliv jiného, vím, že budou stát při mně. Jsem za ně neskutečně vděčná.

Soutěže krásy jsou někdy kritizované, že ženy degradují do pouhých luxusních věšáků na oblečení. Jak tento názor vnímáte vy?

S tímto nemohu souhlasit. Miss není pouze o vnější kráse, jde především o vnitřní krásu, která by z dívky měla vyzařovat. Měla by mít hlavně osobnost a i charisma. A od pohledu by měla být sympatickou dívkou se srdcem na správném místě. Samozřejmě by měla být Miss reprezentativní a vhodně se tak i oblékat.

Čím chcete uchvátit komisi a diváky? Kde vás vaši fanoušci mohou sledovat?

Mým půvabem a mou osobností. Jsem člověk, který je schopen na sobě neustále pracovat a posouvat se, ale také zaujmout energií a úsměvem, který kolem sebe ráda šířím. A moje modré pronikavé oči nesmím opomenout. Fanoušci mě mohou sledovat na mých sociálních sítích, jako je například Instagram.

Co studujete a jaké jsou vaše koníčky?

Studuji na Univerzitě Karlově obor Marketingová komunikace a PR. Mezi mé koníčky patří neustálé vzdělávání se i mimo školní aktivity. Ve svém volném čase se proto zajímám o marketing či o ekonomii. Dále se zajímám o zdravý životní styl, takže za můj druhý domov považuji posilovnu, ale také přírodu, kam se ráda vracím a ze které ráda čerpám energii. Jsem také velkým milovníkem cestování.

To znamená, že jste víc divoška a milujete neformální styl, nebo si spíš potrpíte na eleganci a formu?

Jak kdy, ale vzhledem k mé profesi více převažuje elegantní styl oblékání, jehož nošení si velice užívám. Baví mě být dámou, ale na druhou stranu ráda si užiju pohodovou procházku v teplákách či ve fitness centru ve sportovním oblečení. Co se týče mého stylu oblékání, nejčastěji nosím basic kousky, které ráda kombinuji s extravagantními a trendy kousky.

Máte nějaký soutěžní vzor, třeba některou Ústečanku, případně do toho jdete s jinou inspirací?

Žádný daný soutěžní vzor nemám, ale každá z vítězek Miss Czech Rebublic mě inspirovala a předala užitečné rady a pár hodnot. Mým životním vzorem je a vždy budou mí rodiče, kteří i přes to, že se jim v dětství nepoštěstilo, byli silní a dokázali mi dát všechno a předat mi správné hodnoty – lásku, empatii, ale i motivaci jít vždycky za svými cíli a sny. Obecně jsem vzhlížela vždycky k módní návrhářce Coco Chanel, která mě zaujala tím, že šla proti proudu, či k naší paní ředitelce Miss Czech Republic Taťáně Makarenko, která byla pro mě vždy vzorem a příkladem pracující a silné ženy, která si šla za svým snem.

Co plánujete po soutěži? Chcete se věnovat modelingu, nebo radši své budoucí profesi?

Jeden z mých momentálních cílů a snů je umístit se v soutěži Miss Czech Republic a jet na světovou soutěž. Přála bych si reprezentovat Českou republiku a zanechat ve světě stopu. Modelingu bych se chtěla věnovat co nejvíce, dokud to půjde, jelikož je to profese, u které se nikdy nudit nebudete, jste neustále v pohybu a získáváte i díky tomu nové zážitky a poznáte spoustu zajímavých lidí. Vždy je ale dobré mít nějaká zadní vrátka, proto bych se chtěla věnovat i nadále vzdělání a popřípadě pracovat v mém studijním oboru. Už teď vím, že pokud by to tak dopadlo, snažila bych se své získané dovednosti uplatnit v něčem, co má smysl.

Co dlouhodobé cíle?

Co se týče mých dlouhodobých cílů, tak bych chtěla procestovat svět, být přínosem pro společnost a žít plnohodnotný a šťastný život se svými nejbližšími.