Mnozí by jeho výroky na sociálních sítích považovali za doslova papouškování kremelské propagandy. Další zase souhlasí s jeho tvrzením, že pro záchranu Evropy je potřeba zrušit EU. V rozhovoru pro Deník svou aktivitu vysvětlil například tím, že mu vadí odsuzování ruské propagandy a té ukrajinské nikoli, vadí mu údajný dvojí metr, který je přitom používán. Prý by ale nikdy své politické názory do výuky ve škole nemíchal.

Na Vokšaye a podspolek KAT upozornil jeden z Ústečanů. Své jméno nechce zveřejnit, ač ho redakce Deníku má k dispozici, protože má obavy, aby se mu členové organizace nemstili.

„Jsou to nebezpeční lidé, kteří jsou cvičení v boji. Osobně pro mne nejsou důvěryhodní. Určitě by stálo za to se na ně podívat, minimálně na jejich předsedu. Na Facebooku neustále šíří ruské dezinformace. Takoví lidé by měli učit naše děti branné výchově a dalším souvisejícím věcem? Vždyť, když si prohlédnete fotky KATu z akcí, narazíte tam na další lidi, kteří šíří podobné názory,“ napsal.

Marek Vokšay má přitom na Facebooku několik profilů. Na nich zveřejňuje příspěvky, které situaci na Ukrajině ukazují z opačné strany než noviny a televize, případně ukrajinští uprchlíci, opakuje argumenty ruských médií, sdílí video s Vladimirem Putinem a další. V příspěvcích píše o tom, že masakr v Buče byl zmanipulovaný Ukrajinci, o anexi Krymu říká, že se to anexí nedá nazvat, české televize a noviny označuje za lháře a má další kontroverzní názory.

„Kdyby Zelenskyj dělal skutečně všechno, aby svoje lidi zachránil, měl od nástupu do funkce dodržovat minské dohody a nenechat se od USA štengrovat proti Donbasu. Pokud by to udělal, nikdy by k žádnému ruskému útoku nedošlo. Místo toho ten imbecil naplánoval útok na Donbas a v podstatě vyvraždění tamních rusky mluvících obyvatel,“ napsal v jedné diskusi.

Podobně se vyjádřil i v telefonickém rozhovoru pro Deník. Zároveň odmítl, že by své názory prezentoval dětem ve školách. „Pokud jdu něco učit do školy, tak tam rozhodně nebudu tahat žádnou politiku. To je přece nesmyslné. Mě ale prostě rozčiluje, jak se jedna propaganda odsuzuje a o druhé se nepochybuje,“ prohlásil.

Při kontrole digitální stopy, kterou zanechal na internetu, lze dohledat, že v minulosti provozoval obchod se zbraněmi a střelivem pro civilní využití. Nabízel kromě jiného i množství nábojů do samopalu SA vz. 58, případně do kalašnikovů v ráži 7,62 mm, vyrobených ve městě Tula v bývalém Sovětském svazu. O tom řekl, že to byla běžná zcivilněná munice, stahovaná ze všech států z celého bývalého východního bloku a prodávaná všemi prodejci v republice. Má profil na ruské sociální síti VKontakte, na které podle svých slov není aktivní. Udržuje ho jen jako pojistku, kdyby nemohl na Facebook. Dohledat se dají i jeho blogy a další.

Co se spolku týká, uvedl, že v posledních dvou letech nebyli kvůli pandemii příliš aktivní, vlastně vůbec a až nyní, v nejbližší době opět budou pořádat pro základní školy výuku chování v případě, že by do školní budovy vpadl nějaký útočník a jiná, takzvaně závadová osoba. Spolek jinak cvičí vojensko-policejní taktiku v přírodě i v zástavbě, jak vyplývá ze zveřejněných fotografií. Výcvik nabízí i jako formu teambuildingu.

Co se bezpečnostních připomínek kritiků Vokšaye týká, policie žádnou paramilitaristickou skupinu v Ústí nad Labem v hledáčku nemá. „Ústečtí policisté evidují v souvislosti se situací na Ukrajině jednotky případů, kdy se občané nevhodně vyjadřují prostřednictvím sociálních sítí či sdílí nevhodné komentáře,“ dodala policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.