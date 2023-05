Představa pětiměsíčního očistce ale v lidech, kteří tudy projíždějí, vyvolává buď vztek a zoufalství, nebo rezignaci. Jedni radí na sociálních sítích jet raději přes kopec zadem, druzí navrhují použít přívoz a zajížďku přes Velké Březno na druhém břehu Labe. Například řidička Jana Husáková v koloně uvázla na 40 minut.

„Peklo v koloně,“ řekla k tomu jen. Ostatní na tom ale nebyli o moc lépe. Například Pavla Adámková se rozhodla jet raději objížďkou na Tři kříže, a přesto ji kolony zastihly od Neštěmic nahoru a od Krásného Března zase dolu. „Takový provoz jsem tam snad nikdy neviděla, a to nemluvím o tom, že když jsem jela okolo zoo dolů, tak jsme zůstali v další koloně. Je to všude a bude ještě dlouho,“ varovala na sociální síti Facebook. Lucie Rožďalovská zase poslala vzkaz vytočeným řidičům.

Tenhle odpad už nezrecyklují. Na Střekově shořely kontejnery hned u domů

„Nebuďte agresivní, málem jste mě dvakrát nabourali s dítětem v autě,“ psala v diskusi. Na zastávkách v Neštěmicích to také vře. Například zdejší seniorka Vladěna Stehlíková popisovala, jak ráno ve tři čtvrtě na sedm vyrazila do centra města a cesta trvala skoro 45 minut. „Teď se úplně děsím, jestli to další jízdu nebude to samé. Musím si zajet na vyšetření a šla jsem na trolejbus radši o hodinu dřív, než bych normálně jela,“ postěžovala si.

„Snad seřídí semafory“

Redakce Ústeckého deníku navštívila staveniště na silnici I/62 na hlavní trase z Ústí nad Labem do Děčína těsně před polednem. Kolony tu neustávaly. Na místě, kde stavba začala, to přitom zatím příliš akčně nevypadá. Zemní práce tu provádí jeden bagr a parta stavebních dělníků.

Neštěmická starostka Yveta Tomková poznamenala, že jsou ze situace už značně rozladění. „Ráno to byla katastrofa. Kontaktovali jsme na magistrátu odbor dopravy, zda by tam mohli udělat kontrolu. Snad ŘSD nějak seřídí semafory a průjezd bude plynulejší. Spokojeni s tím rozhodně nejsme, investor si měl nějak dopředu vyzkoušet, jak to bude vypadat. Nejsme schopni to ovlivnit, byť je kontaktujeme a stěžujeme si,“ prohlásila.

Zdroj: Pigula Topi

Šéf ústeckého odboru dopravy Dalibor Dařílek potvrdil, že při monitorování situace s obvodem spolupracují. „Je to první pracovní den. Uvidíme, jak se řidiči v dalších dnech s uzavírkou vypořádají. Pokud bude situace neúnosná, samozřejmě ji budeme řešit,“ dodal.