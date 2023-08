Dokumenty k spornému užívání dvou nových vozů ústeckou organizací pro autisty budou mít brzy na stole severočeští žalobci. Krajská kriminálka totiž nejspíš vyhodnotila, že je důvodné podezření ředitelky Heliasu Drahomíry Brožové z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie ve stádiu pokusu. „Kriminalisté v nejbližších několika dnech podají návrh na obžalobu státnímu zastupitelství, a vyšetřování případu tak bude ukončeno,“ sdělila dnes Deníku policejní mluvčí Eliška Kubíčková.

Šéfce Heliasu hrozí až 8 let vězení. Stíhali ji od června. „Vyšetřování dotačního podvodu se týká poskytnuté dotace na elektromobily z IROP,“ upřesnila Deníku již dříve Pavla Mašínová z krajského policejního ředitelství. Šlo o dvě elektroauta Škoda Enyaq iV80 celkem za zhruba tři miliony, Helias chtěl pokrýt 95 procent nákladů z evropských fondů. „Automobil bude sloužit především pro účel terénní sociální služby,“ uvádělo vedení organizace v žádosti o dotaci. Jak jsme ale popsali dříve na základě protokolu o kontrole Ministerstva pro místní rozvoj, naplnění deklarovaného dotačního účelu bylo sporné.

Kauzu Heliasu rozpohyboval investigativec Jan Tuna. Ten ústeckému dennímu stacionáři pro autisty v posledních dvou letech věnoval už pět pořadů Tuna Versus včetně posledního dílu.

„Vzniklo to úplně náhodou, když jsem chtěl dětem koupit meruňky ve stánku na Výšince u Trutnova,“ popsal nyní Tuna redakci. „Byly předražené a výtěžek prý měl jít na postižené děti právě do Heliasu. Tak jsem se začal zajímat, a nevěřil vlastním očím, co se začalo rozkrývat,“ dodal reportér.