Mělo policejní vyšetřování KZ nějaký další negativní vliv?

Ministerstvo pro místní rozvoj pozastavilo vyplácení už přidělených dotací. Bohužel v souvislosti s touto kauzou má pochybnosti a chce si pozastavené projekty znovu prozkoumat. (psali jsme ZDE) Situaci KZ budeme určitě důkladně projednávat na pondělním zasedání zastupitelstva Ústeckého kraje.

Nastaví Ústecký kraj v souvislosti s kauzou jako výhradní vlastník KZ nová pravidla na veřejné zakázky?

V pondělí večer představenstvo KZ jednak vyměnilo generálního ředitele (psali jsme ZDE), jednak stanovilo přísnější kontrolní mechanismy, aby to nebylo z hlediska rozhodování jenom o řediteli. Bude to dle principu dvojí kontroly a kontroly čtyř očí, řečeno obrazně. Pochopitelně vyzveme důrazně dozorčí radu, aby v souladu se zákonem a stanovami plnila svou funkci.

Jak na vás Tomáš Malý (profil Malého najdete ZDE) ve funkci generálního ředitele působil a jak vnímáte jeho současnou situaci?

Pro mne to bylo neuvěřitelné překvapení. Jednal jsem s ním skutečně mockrát a připadalo mi, že se na něj můžeme spolehnout. Že to, lidsky řečeno, s Krajskou zdravotní myslí opravdu dobře. Nabyl jsem přesvědčení, že nastavil její fungování tak, aby to bylo k obecnému prospěchu našich nemocnic a napomohlo to rozvoji zdravotnictví v Ústeckém kraji. Když jsme se dozvěděli, že ho policie zadržela, bylo to pro mne opravdu šokující zjištění. Já dokážu pochopit, když si někdo neúmyslně vstřelí gól do vlastní branky. Ale pokud to udělá úmyslně? Potvrzuje mi to, že výběr lidí na vedoucí pozice je opravdu klíčový. Můžete mít akciovky, příspěvkové organizace a tak dále, ale platí to všude a vlastně nejen na ty klíčové vedoucí pozice. Je to o charakteru. Když člověk chce ublížit, ublíží.

Deník N popsal jmenovitě údajné fungování lidí podezřelých z korupce a manipulace veřejných zakázek. Zprostředkovatelem a hlavou skupiny měl být Tomáš Burian, majitel firmy A Pharma, a ten měl právě Petru Malému z KZ a řediteli jihlavské nemocnice „dávat noty“ jak zakázky zmanipulovat a dělit zisk. Setkal jste se někdy s Burianem či jeho firmou?

O Tomáši Burianovi jsem nikdy neslyšel a ani o té firmě. My přišli do styku hlavně s představenstvem a generálním ředitelem Malým nebo s jeho podřízenými, když je přizvali k jednání, jinak vůbec. Že by zástupce té firmy někdy jednal na kraji nebo se samosprávou, o tom vůbec nevím a nemyslím si, že by ano.

Vzhledem k tomu, co se stalo, je tu zpět otázka, zda by nebylo jednodušší a účinnější KZ zrušit a nemocnice proměnit zpět na příspěvkové organizace, jinými slovy, že by je kraj vlastnil přímo. Co si o tom myslíte?

Takto to měli v Jihlavě a dopadlo to úplně stejně. Nemají představenstvo a řídí ji příslušný odbor úřadu. U nás by to byl odbor zdravotnictví a jeho vedoucí úředník a teoreticky pověřený politik neboli radní s příslušnou gescí. Je to samozřejmě taky varianta, pak by výběrová řízení schvalovala krajská rada. Ale jestli by byla ušitá na míru nějaké firmě, to prostě nedokážete odhalit. Ani to, že by byla nějaká podmínka toho výběrka kontraproduktivní a ve prospěch nějaké firmy.

Jaká budou další opatření kraje vzhledem k současné situaci?

Jak jsem už říkal, představenstvo KZ vyměnilo oba zadržené funkcionáře, takže si myslím, že nyní bude důležité, aby byla znovu nastartovaná důvěra v tuto společnost, aby bylo jasné, že to bylo individuální pochybení jednoho dvou lidí. Lidé, kteří tu pracují, za to nemohou a budou svou práci dělat dobře i nadále. Krajské zdravotnictví musí fungovat.

Po pondělním zásahu Národní centrály proti organizovanému zločinu je v nemocnicích Krajské zdravotní a v jihlavské nemocnici celkem 10 zadržených. (psali jsme ZDE) A to včetně ředitelů obou institucí. Detektivové je viní z toho, že byli součástí organizované zločinecké skupiny a že brali úplatky za přidělení konkrétních veřejných zakázek pro své nemocnice. (psali jsme ZDE)