Státní zástupce zvažuje návrh na vazbu pro některé z deseti obviněných v kauze, ve které policie vyšetřuje podezření z korupce při nákupu zdravotnického materiálu a kvůli které v pondělí zasahovala policie v krajských nemocnicích.

Sídlo Krajské zdravotní v Ústí nad Labem. | Foto: Deník/Janni Vorlíček

ČTK to v úterý řekla mluvčí Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) Paula Telová Alvesová. Pro kolik lidí by mohl žalobce vazbu navrhnout, mluvčí neupřesnila, neuvedla také, jaký soud by se případnými návrhy mohl zabývat. Soud by ale podle ní návrhy řešil ve středu.

"Deset podezřelých bylo formálně obviněno a evropský pověřený žalobce, který má na starosti vyšetřování, zvažuje podání žádosti o vzetí některých z nich do vazby," sdělila ČTK mluvčí úřadu. EPPO se případu ujal, protože dodávka části lékařského vybavení pro nemocnice byla spolufinancována Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci programu „Pomoc při obnově soudržnosti a území Evropy“ (REACT-EU).

Radní Laibl: Myslel jsem, že to Malý s Krajskou zdravotní myslí opravdu dobře

Policie v pondělí zasahovala mimo jiné v sídle Krajské zdravotní v Ústí nad Labem a v Nemocnici Jihlava. Mezi obviněnými jsou podle dřívějších informací EPPO generální ředitel a manažeři zadavatele a také ředitelé dodavatelů zdravotnické techniky. Škoda, kterou podezřelí z korupce způsobili rozpočtu EU při nákupu materiálu pro nemocnice a kterou policie dosud zdokumentovala, činí podle vyšetřovatelů skoro milion eur, tedy asi 25 milionů korun. Úřad ale upozornil, že vyšetřování i nadále pokračuje a škoda může být vyšší.

Ministerstvo nerozdělí miliardu. Víme, u kterých projektů jsou zastavené dotace

Úřad tvrdí, že organizovaná skupina nejméně od roku 2022 systematicky manipulovala s veřejnými zakázkami na zdravotnické potřeby pro nemocnice ve prospěch předem vybraných dodavatelů a v některých případech nakupovala zdravotnické vybavení bez zahájení zadávacího řízení. Šlo například o operační stoly, zařízení pro laparoskopické a artroskopické operace, endoskopy, defibrilátory, chirurgické vrtačky a ventilátory.

FOTO: Kdo je Petr Malý? Zkušený lékař a manažer, pro kterého si přišla policie

Představenstvo Krajské zdravotní v pondělí večer odvolalo generálního ředitele Petra Malého, který je podle médií mezi zadrženými. Ředitele Nemocnice Jihlava Lukáše Veleva, který je rovněž zadržený, se rada Kraje Vysočina zatím odvolat nechystá. Zadržení se podle hejtmana Vítězslava Schreka (ODS a STO) může stát komukoliv, a není tak důvodem k odvolání.

Podle serveru Seznam Zprávy ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) v reakci na pondělní policejní zásah zastavilo financování projektů obou nemocnic. Celkově jde o podporu ve výši 959 milionů korun. Nemocnice zatím informace o zastavení dotací nemají.