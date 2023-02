Změnilo se toho hodně. Podezřelých živlů ale podle provozovatelky Café Nádražka Lucie Krýslové ubylo. „Naštěstí se tomu policie věnuje víc než na počátku. Běžně se tady válely skupinky bezdomovců a podobných. I feťáci se tady potulovali, nacházely se tu stříkačky a jehly. Ale trochu se to zlepšilo,“ připustila, ačkoli svou negativní zkušenost si tu také prožila. „V čase covidového výjimečného stavu jsme měli otevřené okénko. Proklouzl nám sem zloděj a sebral kasu i s tržbou. Dělalo to kolem pěti tisíc, to sice nebylo kvůli vládním opatřením mnoho, ale i tak každá koruna zamrzí, obzvlášť v té době. Nakonec ho odsoudili, spáchal toho víc,“ vzpomínala.

Z archivu Deníku: Pamatujete? Tak vypadal prostor Zanádraží v Ústí po kolaudaci

Jakou si kavárnička po šesti letech své existence získala klientelu? Otevřeno je zde denně od osmi ráno do šesti večer. V některé dny bývají návaly, například poslední školní den, na Valentýna, na Den matek nebo před Vánoci. „Máme ty dny označené v kalendáři. Návštěvnost se odvíjí i podle toho, jak jezdí vlaky, jestli mají zpoždění, nebo ne. Hodně to záleží na počasí, jakmile vysvitne sluníčko, všichni jsou u nás, když prší a je nevlídno, každý utíká domů do svého úkrytu, aby se nemusel ve špatném počasí potulovat venku. S cenami si moc nevyskakujeme, držíme je na takovém středu,“ pokračovala Krýslová.

Například Petra Kocová z centra se ráda projde po mostě a po střekovském nábřeží a procházku ukončí právě v kavárně anebo naproti v baru. „Podle toho, jak je volno. Ráda posedím v obou provozovnách. Jindy si ráda sednu ven, mají tu předzahrádky a je to moc příjemné, když panuje slunečné počasí. Rozhodně to tady vypadá lépe než před rekonstrukcí. To byla hrůza, to se nedá srovnávat. Ne, že by se tu nedalo leccos vylepšovat,“ dodala.

Katastrofální sociální skladba

Trochu jinak vnímá promenádu jednatel IT firmy Luděk Pěkný, jenž tady má svou provozovnu také. „Díky tomu, že tu sídlíme, máme i nové zákazníky, kteří prostě chodí okolo. Hlavně narostl zájem v oblasti servisu počítačů, tiskáren a podobně. Od té doby, co jsme se nastěhovali, se řada věcí změnila. Katastrofální je ovšem sociální skladba lidí, co se potulují okolo. To je strašné,“ povzdychl si Pěkný.

Čekárnu na nádraží v Ústí opět otevřeli všem. Vandalové ji zatím nechali být

Zároveň dodal, že jim trošku udělalo čáru přes rozpočet, že město nepovolilo zásobovat z auta odstaveného před prodejnou. „Takže nosíme denně čtyřicet balíků od silnice a zpět, což je pro nás špatné. Děsím se okamžiku, kdy začne oprava Benešova mostu a nebude možné zásobovat ani tímto způsobem, budeme muset hledat něco jiného,“ obával se.

Co se vagabundů týká, za největší problém je považují i sami strážníci, kteří sem dochází na pochůzky. „Jak bychom se přestali nádraží věnovat, hned by se sem vrátili. Když jsme začali pochůzky dělat, pohybovali se tu s bezdomovci také narkomani a dealeři drog. Když zjistili, že tu jsou hlídky denně, ale v nepravidelný čas, neměli se čeho chytit a postupně odsud odešli. Prostě si to řekli mezi sebou. Loni jsme také uklidili od jehel a stříkaček nábřeží, i to pomohlo. Musím ale zopakovat, že pochůzky tu musejí pokračovat, nebo se sem zase vrátí,“ dodal zástupce ředitele městské policie Jan Novotný.