Ve Střížovicích jsem si vyfotil kašnu a spěchal do Všebořic, kde je opravdu hezký kostel sv. Mikuláše. Na louce jsem našel deset krásných žampionů, pro Emičku nasbíral kaštany, určitě se budou hodit. Kousek dál byl opuštěný ořech, s veverkou jsem se spravedlivě rozdělil o náhodnou kořist. Hezký výhled na Milešovku potvrdili i sympatičtí sběrači šípků. Na hodinkách jsem měl před domem 7,3 km, příjemná únava mě hnala do koupelny, kde mě už čekala manželka s přednáškou o hygieně.

Byla to opravdu příjemná procházka, chvilku jsem šel s jezevčíkem, který se ke mně přidal, něž za mnou zazněl pronikavý signál píšťalky. Minul jsem rybník, kde dva rybáři přemlouvali kapra, aby jim vrátil část prutu, který trčel z vody nedaleko rákosí a zamířil k lesu. Chvilku jsem se kochal pohledem na kopečky, potom jsem potkal kousek od Střížovic manželský pár u červeného šípku.

"Tady jsme našli opravdu krásné, čisté a velké plody. Už naše babičky ze šípků dělaly limonády, omáčky, víno. Všichni znají šípkový čaj, my nečekáme na nabídku prodejců, my si šípky nasbíráme, usušíme, upravíme podle chuti. Už máme plný koš. Šípky stříháme nůžkami, nemusíte mít rukavice a nepoškodíte keř. Naší specialitou je džem. Je to dost pracná záležitost, ale skvělá pochutina," tvrdila paní Pittnerová, manžel souhlasil.

Malinkatá obec Střížovice se proslavila především starou studnou, kterou nechal vyhloubit v roce 1695 Jan František Kolovrat Krakovský. Hluboká byla 26,5 m. Nadzemní dřevěná část byla v roce 1977 přemístěna do skanzenu v Zubrnicích. Dnes je ve Střížovicích zdařilá replika. Po silnici jsem došel do Všebořic, kde poblíž bývalé školy stojí místní chlouba kostel sv. Mikuláše (1698). Dost dlouho byl opuštěný, ale dnes svítí novotou. Momentálně je zase zavřený, ale jenom dočasně, než porazíme čínský vir. Tabulka na zdi hlásá, že je to Kulturní památka České republiky. Kam půjdete zítra vy?

Víte, že obec Střížovice můžete najít v Plzni, Kroměříži, nebo Jindřichově Hradci?

Miroslav Vlach