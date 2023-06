Během pár týdnů z vás vylákal kartář z Děčína, kterého nyní soudí v Ústí, neuvěřitelnou sumu. Jak se mu to povedlo? Sama tomu nerozumím, protože jen tak někomu nedávám peníze. Tady jako bych byla přepnutá. Doteď mi trne tělo, když někomu vyzvání WhatsApp. Když jsem mu totiž neodpovídala na Messengeru, pořád mi volal. Ale když už jsem to chtěla zvednout, vytípl mi to. Nechtěl hovor, všechno jen přes texty. Ty byly šílené. Jednou mi napsal, že když nezaplatím do hodiny, stane se to a to.

Vy jste si obžalovaného našla v ezoterické skupině na Facebooku, kde vystupuje pod různými přezdívkami?

Ozval se mi první přes Messenger. Napsal mi něco jako „Má drahá, asi potřebujete pomoct, mám vám napsat?“ Tak jsem mu odpověděla „Dobrý den, jak to myslíte“. Pak jsem to nechala být. Ale přišla jedna situace, kdy jsem si řekla, že mu napíšu. A během dvou měsíců mě dostal do takové psychiky, že jsem už ani nevěděla, kolik jsem mu poslala. Už jsem pořádně nespala, zhubla jsem, hrozné.

Vylákal z vás v jednom případě dokonce čtvrt milionu. Jak odůvodňoval, proč chce tolik peněz?

Začalo to částkami do 10 tisíc, pak to bylo 30, 50, potom najednou 250 tisíc. Když jsem mu psala, že to je šílené, hrozil mi, že to otočí proti mně, a už se mi nebude dařit. Že to bude jako u ostatních lidí, kteří prý dopadli hodně špatně. Umí ovládat lidi, umí manipulovat. Když jsem ho jednou žádala, aby mi napsal, jak přesně pracuje, kolik stojí ty předměty, říkal mi, že mu to paní přímo míchá, a že to tak přesně nejde sdělit. Když jsem mu peníze někdy nedala do dvou hodin, jak chtěl, ještě mi to zvyšoval. Třeba si řekl o 30 tisíc víc.

Kde jste vlastně všechny ty peníze brala?

Něco jsem měla našetřeno, pak jsem si půjčovala od známých a přátel. Mám doteď problémy, musím jim to vrátit a nemám z čeho. Když už jsem nevěděla, kudy kam, šla jsem do banky a brala si úvěry. Takže jsem se zadlužila a mám dost starostí.

