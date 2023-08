Kde se dobře a levně najíst? Rychta, Pho Viet, Globus, Sahara nebo Taj Mahal

Kam zajít na dobré jídlo a neutratit majlant? I v dnešní drahotě se dá najít podnik, který stojí za to. Dokonce i v centru města a nemusí to být zrovna česká tradiční kuchyně. V každém případě nelze říci, že někde mají levná úplně všechna jídla, spíš záleží na tom, co si objednáte. Velmi oblíbené je například vietnamské bistro Pho Viet ve Velké Hradební ulici. Na oběd sem lidé docházejí už od jedenácté hodiny dopolední a obsluha se nezastaví dřív jak o půl druhé. O její oblíbenosti hovoří i hodnocení v mobilní aplikaci na dovoz teplých pokrmů. Z více jak tří tisíc hodnotících bistru udělilo pět hvězdiček celých 78 procent a výsledné hodnocení dosáhlo 4,6 hvězdy. Málokterý podnik si podobně dobrý výsledek získal od takového množství zákazníků.

Kde se levně a dobře nadlábnout? Na Rychtě, Pho Viet, Sahara etc. | Video: Janni Vorlíček

Najíst se tu dá opravdu dosyta za 150 korun. Bun bo nam bo, polévky pho a bún, nudle a rýže, nebo thajské variace, stále oblíbenější závitky. Zabalí vám to a stačí, když se pro to zastavíte dle telefonické domluvy. Lidé o bistru většinou mluví v superlativech. Mnoho stravujících si pochvaluje také zdejší sushi. „Nejlepší, jaké jsem v Ústí jedl. Ryby čerstvé, konečně nesmrděly rybníkem,“ napsal jeden z hodnotících nadšeně. Pokud se kritika objeví, bývá ojedinělá a povětšinou na kurýry, kteří jim objednávku přivezou. Levně se dá v poledne najíst i v minipivovaru Na Rychtě, v uličce hned mezi Mírovým náměstím a barokním kostelem sv. Vojtěcha vedle OC Forum. Jako příklad může posloužit menu z poloviny srpna. Pivovarský guláš s klobásou, křenem, vajíčkem a knedlíky za 149, vepřová krkovička nebo kuřecí prsa s bramborovou kaší a okurkou za 145, špagety se zeleninovým ragú s česnekem, olivovým olejem a parmezánem za 145, ledový salát s hovězím masem, rajčaty a koriandrovou majonézou dokonce za 139 korun. Filmové léto patřilo americké komedii, těšte se na Švehlíka a Plodkovou Co se tipů na dobré a poměrně levné restaurace týká, vraťme se ještě na chvíli do Asie, či spíše na indický subkontinent. Obě indické restaurace v Ústí si získaly skvělá hodnocení. Taj Mahal v uličce Hradiště u Fora však o něco lepší – 4,7 hvězdy od více než dvou tisíc hodnotících. I tady mívají docela plno. Porce jsou velké, stylově servírované a dobře nadlábnout se tu dá už od 165 korun za porci. „Nejlepší indická! Jezdíme na ní pravidelně až z Chomutova,“ napsala o ní uživatelka mobilní aplikace, která se podepsala jako Kamila. Zpátky do Čech. Pomineme-li solidně hodnocenou restauraci v supermarketu Globus, kde ceny hlavních jídel zpravidla začínají i za současné drahoty někde na 110 až 115 korunách a pravidelně tu bývá plno, najdeme celkem slušná hodnocení i na tradičních ústeckých restauracích. Třeba Fírovka ve Staré ulici nabízí oblíbeného kuřecího pašeráka (100 g) s vařenými bramborami za 160 korun, případně smažený sýr (120 g) s tatarkou a stejnou přílohou o dvacet korun levněji, karbanátky (120 g) s bramborovou kaší za 141 korun. Podíváme-li se opět na hodnocení do mobilních aplikací, víc jak pět tisíc zákazníků jí udělilo 4,6 hvězdy. „Lososové nugetky byly z pevného masa, žádná mletá záhada. Super,“ poznamenal jeden z nich. Radní Horák: Ústí posílá osm tisíc na sportující dítě ročně. To je obrovská suma Mezi další oblíbené restaurace patří například také Sahara v pasáži naproti Interhotelu Bohemia v Hrnčířské ulici. Nabízí nejen českou hospodskou klasiku a polední menu se dá pořídit za 155 korun: plněná tortilla, špagety se smetanou a kuřecím, za 159 si můžete objednat pikantní vepřové medailonky, dále pak kuřecí plátek o deset korun dráž a další. Smažený vepřový řízek dokonce začíná na 135 korunách. Za podobné peníze se dá najíst i na Masarykově ulici v restauraci U Kováře. Kuřecí pašerák za 154 korun, krkonošský řízek za 155, vepřové nudličky s nivou za 145, rybí filé za 163 korun. Chodíte houbařit? Policie radí, jak nezabloudit v lese. Pomůže mobil i jídlo

