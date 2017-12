GRAFIKA: Kde žijí nejchudší a nejbohatší důchodci?

Ústecký kraj – Předvolební výzkumy prorokují těsný duel mezi dvěma kandidáty, a kdyby to bylo jen na studentech, nedopadne to jinak. Ve studentských prezidentských volbách výrazně bodovali jen Miloš Zeman a Jiří Drahoš, který by nad současným prezidentem zvítězil v celorepublikových číslech o 14 procent.