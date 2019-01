Střekov - I když se zastupitelé Střekova sešli v komorní sestavě (osm z patnácti), o dramatické situace nebyla na jejich úterním jednání nouze.

Střekovské zastupitelstvo. | Foto: Deník/Karel Rouč

„Měli bychom toho schválit snad o trochu více než minule," odhadoval místostarosta Viktor Malinkovič (KSČM). Jeho optimismus vzal za své po úvodních formalitách.

JIŘÍ ŽELEZNÝ: NEROZUMÍM TOMU, ALE JSEM PROTI

Jako na předchozích zastupitelstvech opět neprošla inventarizační zpráva a účetní závěrka za rok 2015, které mělo zastupitelstvo vzít na vědomí a schválit do konce prvního pololetí.

Největší kritička těchto materiálů Eva Outlá (Pro! Ústí) sice chyběla, ale zastoupil ji Jiří Železný, který tlumočil její doporučení materiály neschvalovat, protože mají nedostatky. „Sice tomu nerozumím, ale dám na paní inženýrku," vysvětlil.

Nic nepomohly argumenty ostatních zastupitelů, ani slova vedoucí finančního odboru Jitky Chmelové: „Údaje v účetní závěrce vycházejí ze závěrečného účtu obvodu, který jste již schválili. Inventarizaci jsem doplnila o srovnávací tabulku," divila se.

Bývalá starostka Miroslava Lazarová (ODS) zase poukázala na obsáhlost inventarizační zprávy. „Neznám jinou radnici, kde by předkládali takový fascikl," upozornila.

Do diskuse rozhořčeně přispěl i jeden z občanů: „Tak kdo je tady za blbce!? Schválil to auditor na krajském úřadě. Teď byste s tím teda měli jít do Prahy anebo rovnou na Policii České republiky," doporučil.

Jaké konkrétní nedostatky oba materiály mají, Jiří Železný neuvedl. „Nevím, věřím paní inženýrce," opakoval zastupitel.

PLAVBU SENIORŮ ODLOŽILI, PARTĚ STŘEKOV PŘISPĚLI

Většinu ostatních bodů pak zastupitelé schválili hladce a v rychlém tempu. Zasekli se až na závěr při schvalování příspěvků na kulturní aktivity.

Miroslava Lazarová nesouhlasila s tím, že byl vyřazen příspěvek pro Den seniorů v Sebuzíně, který pořádá spolek Za Sebuzín krásnější. Předseda kulturní komise Stanislav Dunaj ml. vysvětloval, že akce spočívá v plavbě lodí do Bad Schandau, což není kulturní, ale volnočasová aktivita.

Jiří Laštůvka (ODS) opáčil, zda je kulturní akcí Sportovní den s Partou Střekov, který má příspěvek dostat. V diskusi se zastupitelé i občané přeli co podpořit a co ne, proč se akce pořádají hlavně v Brné a Sebuzíně a ne v jiných částech obvodu.

Nakonec schválili příspěvek akcím, ke kterým nebyly připomínky a k plavbě seniorů se vrátí v září.