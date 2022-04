V době digitálních technologií, kosmických vesniček a satelitní nápovědy se stále častěji mluví o umělé inteligenci a robotech. Moderní auta nepotřebují řidiče, navigace vám mluví do řízení, diagnostiku kontroluje počítač, motor vypadá jako stavebnice lega.

Ceny ojetých aut stále výrazně rostou. V bazarech za rok stouply o desítky tisíc

Děda by koukal, co můžete na silnici o víkendu potkat. Panečku, to jsou fára! Najdou se však i tací, co stále touží po originalitě a šikovnosti, borci, co z kovošrotu na dvorek přitáhnou na laně zaprášený vrak a dalších deset let shánějí do něj náhradní díly. Celé dny pak leží v oleji, na burzách hledají pomoc šílenců, aby jednou snad uslyšeli bublat unavený motor.

Scházejí se, vzájemně si radí, pomáhají. Opravdu mají ty zlaté české ručičky. Několikrát v roce navléknou dobový šat a svému miláčkovi nabídnou výlet do přírody. Není jich mnoho, ale zaslouží si náš obdiv. Kdo si dnes mezi těmi mercedesy, fordy a jaguáry vzpomene na Trabant 601? Není to zase tak dlouho, co jsme všichni obdivovali dvoutaktní motor vyráběný v NDR a karosérii z plastu. Víte, jak vypadá Aero 30, Praga Alfa, Škoda Tudor? Panečku to je nádhera.