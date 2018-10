Kempy čekají nájezdy rozdováděné mládeže. Častým problémem je alkohol

Ústecký kraj - Období mejdanů a festivalů je tady. Rozdováděná mládež vyráží za zábavou a alkoholu se rozhodně nevyhýbá. Své o tom ví policie i provozovatelé kempů, kde se rozjaření mladí ubytovávají.

Ilustrační snímekFoto: Archiv Deníku

Teenageři se s lahvemi v ruce nejčastěji uchylují do odlehlých městských či vesnických zákoutí, ale také na chaty nebo do kempů. Veselo bývá například v kempu u jezera Chmelař v Úštěku. Ačkoli tam není restaurace, s opilou mládeží se tam potýkají poměrně často.

„Problém je, že mládež pije na nedaleké diskotéce a do kempu už pod vlivem přichází. Často je to velký problém. Kritické je období od pátku do neděle, na které jsme byli dokonce nuceni najmout ostrahu,“ potvrzuje správce kempu Josef Michálek. Ostraha řeší pouze menší prohřešky, v případě větších konfliktů volají hlídku Policie ČR, na kterou je napojený i kamerový systém kempu.

S problematikou popíjející mládeže se naopak nepotýkají v Kempu Děčín. Vzhledem k tomu, že se nachází přímo ve městě na cyklotrase, jsou jeho návštěvníky především cyklisté a rodiny s dětmi. „Jsme kemp trochu vyšší cenové relace, proto k nám mládež na pijácké akce nezajíždí. Nebylo tedy nutné personál nějak zvlášť instruovat,“ říká jednatel kempu Petr Toncar.

Podobná situace je i v Eurokempu Barbora v Jeníkově u Duchcova. Tam se sice občas nějaká mládež sejde, větší problémy s opilci však dosud nezaznamenali. Přesto má personál od majitele kempu instrukce. „V případě pochybností o věku zákazníka požaduje občanský průkaz. Pokud ho dotyčný nepředloží, personál mu alkohol nenalije,“ upřesňuje provozovatel kempu Pavel Tetřev.

Na odlehlá zákoutí měst a obcí či hudební festivaly se v létě zaměřují strážníci i policisté. „Každý jednotlivý územní odbor policie bude v rámci běžného výkonu služby provádět v nepravidelných intervalech kontroly restauračních zařízení, barů, festivalů či případně jiných kulturních akcí, zda se v nich nepodává alkohol osobám mladším 18 let,“ ujišťuje krajská policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Předejít vandalství

Do terénu se chystá i terezínský strážník Tomáš Rotbauer. „Díky místní znalosti prostředí už vím, kde se mládež schází a kam tedy zajít. Snažím se působit spíše preventivně, aby nedošlo k nějakému vandalství nebo újmě na zdraví. Upozornění dostali i provozovatelé večerek, aby dávali větší pozor na prodej alkoholu mládeži,“ vysvětluje Rotbauer.

A co se stane v případě, že hlídka přijde na nezletilého pod vlivem alkoholu? Policie o záchytu takového dítěte uvědomí Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), následně jsou pak rodiče i s dítětem pozváni k jednání přímo ke kurátorovi pro děti a mládež. Ten se snaží zjistit příčiny užití návykových látek a pokud jde o první případ, OSPOD považuje věc za projednanou.

V případě opakovaného jednání nebo dalších výchovných problémů zůstává dítě v dlouhodobé péči OSPOD. Nutno podotknout, že u většiny dětí a mladistvých jde při takovýchto záchytech o první pochybení.

Rodiče jsou právně postižitelní pouze tehdy, jsou-li to oni, kdo alkohol svému dítěti podal. „Pak se jedná o přestupek na úseku ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který se řeší ve správním řízení,“ upřesňuje vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí v Litoměřicích Renata Gazsi.