FOTO: Mezinárodní soutěž mladých klavíristů v Ústí zahájí Leon Koval

Prestižní 56. ročník mezinárodní klavírní soutěže Virtuosi per musica di pianoforte se koná ve dnech 22. – 24. listopadu 2023. Akci pořádá Základní umělecká škola Evy Randové v Ústí nad Labem, a to v místním Severočeském divadle. Do letošního ročníku se přihlásilo 47 soutěžících ze 14 zemí světa.

Absolutní vítěz 55. ročníku Virtuosi per musica di pianoforte Leon Koval. | Foto: Základní umělecká škola Evy Randové v Ústí nad Labem